Telex: Leragaszthatták egy kisgyerek száját egy budai magánbölcsődében

Leragaszthatták a száját egy kisgyereknek egy budai magánbölcsődében, a szülők feljelentést tettek, a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt nyomoz – írja a Telex.

A portál értesülései szerint a 14 hónapos Botond 2023 szeptemberétől járt az intézménybe. Bár a szülők nem ragaszkodtak volna ahhoz, hogy gyermekük mindenképp magánbölcsődébe kerüljön, ám állami elhelyezesét csak a kerület másik felében tudtak volna neki biztosítani, a magánintézmény meg az utcájuk végében volt.

A bölcsőde az étkeztetéssel együtt havi 220 ezer forintjába került a családnak (160 ezer az elhelyezésért és még 60 az étkezésért).

Ezért cserébe az intézmény családias légkört, plusz élményeket, például kutyaterápiát, zenei foglalkozásokat, a kertben saját ültetvényes és egészséges étkezést kínált.

A kisfiú apja elmondása szerint meggyőzte őket a jó marketing és kezdetben nem is volt semmi gond, ám ez tavaly ősszel megváltozott. Botond és egy másik csoporttársa is arról kezdett panaszkodni, hogy az egyik gondozó „fejen koppintotta” őket. A másik gyereket a szülei kisvártatva el is vitték az intézményből, míg Botond maradt, ugyanakkor mindkét gyerek szülei jelezték az esetet az intézmény vezetőjének, aki elmondásuk szerint elbagatellizálta az ügyet.

Ezt követően történt, hogy Botond otthon elmondta, hogy a „bölcsis néni” leragasztotta a száját, mert nem maradt csendben. A kétéves kisfiú azt is megmutatta, hogy ez miként történt és ragasztószalagot tett az egyik plüssnyuszija szájára. A történteket egy másik gyerek édesanyja is megerősítette.

Ekkor a szülők már Botondot is kivették az intézményből és arról is panaszkodtak, hogy a törvény által előírt létszámhoz képest több gyerek volt egyszerre az intézményben, és nem volt elég gondozó rájuk.

A Telex megkereste a bölcsőde vezetőjét, aki azt a tájékoztatást adta, hogy „érzékenyen érinti őket az ügy, soha semmi ilyen jellegű panasz nem érkezett korábban a gondozókra, hat éve dolgozik együtt ugyanazzal a csapattal, maga is kisgyermeknevelő a csoportokban.”

A „fejkoppintásról” elmondta: „ültek a gyerekek az étkezőasztalnál és páros kézzel dobogtak az asztalon, megkérték őket, hogy ne dobogjanak, mert kiborul a leves. Mivel mindig volt egy „felbujtó” gyerek, ezért amögé álltak, és amikor megint elkezdett dobogni, akkor a gyerek fejét megkopogtatták, de nem volt szó arról, hogy ezzel bántották volna őket.”

A szájleragasztás viszont az érintett gondozó szerint nem történt meg, csak fenyegetőzött vele. „Pénteken az utolsó fél órában egyedül volt ott a gyerekekkel, akik rohangáltak, hangoskodtak, és viccesen mondott egy olyat, hogy ha nem fejezitek be, akkor leragasztom a szátokat” – mondta a vezető, majd hozzátette, hogy a dolgozót az eset után egy hónapra fel is függesztették, ám az érintetteken kívüli szülőknek az volt a kérésük, hogy a gondozó maradhasson az intézménynél, így ő továbbra is ott dolgozik.

„Én azt gondolom, hogy megtettünk mindent” – jelentette ki az intézményvezető és közölte a portállal, hogy a törvény által előírt gyereklétszám volt, ők minden szabályt betartottak.

Botond szülei végül rendőrségi feljelentést tettek júniusban, azért szerették volna folytatni az ügyet, hogy hasonló mással ne fordulhasson elő. A rendőrségen a szülőket már kihallgatták, kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt folyik a nyomozás ismeretlen tettes ellen.

A fentiekhez hasonló bölcsődei bántalmazások korábban is előfordultak, tavasszal egy somogyi község bölcsődéjében ragasztotta le két dolgozó egy síró kisgyerek száját, tavaly meg egy érdi intézményben egy kisfiút fejbe dobott, egy kislány száját és orrát pedig többször celluxszal leragasztotta egy kisgyermeknevelő.