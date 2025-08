Csaknem 40 millió forintot érő autókat is bérel a Magyar Olimpiai Bizottság

Tíz autót bérel a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a Toyota Central Europe – Hungary Kft.-től, a többnyire egy évig tartó használatért összesen 48,1 millió forintos díjat kell fizetni – tudta meg a HVG.

A járművek közül több is luxuskategóriába tartozik Magyarországon: a szervezet használhat például két Lexus RX350h típusú autót, annak is a Prestige Plus változatát. A Toyota hivatalos leírása szerint ez a felszereltségi szint tartalmazza egyebek mellett a bőrülést, a szellőztethető első üléseket, a vezeték nélküli töltőt, a szélvédőre vetített vezetési információ lehetőségét, valamint az érintőfelületes kormánykereket is. A jármű az árlista szerint 39,3 millió forintba kerül, de a MOB bérli a járműveket, így az egyikért a HVG által megismert szerződés szerint egy évre 9,4 millió forintot kell fizetni, a másikért kilenc hónapra 7 millió forintot.

Az RX350h típus mellett figyelemre méltó a Lexus NX350h típusú autó is, ami a Toyota prospektusa szerint csaknem 29 millió forintba kerül. (A Lexus RX-szel korábban több cikkben is foglalkoztunk.)

Megkerestük a Gyulay Zsolt elnök és Fábián László főtitkár által vezetett szervezetet, hogy miért döntöttek ilyen drága autók bérlése mellett, és hogy miért nem megfelelő egy olcsóbb változat használata, de kérdéseinkre nem érkezett reakció.

A közérdekű adatigénylésre adott válaszban viszont a Magyar Olimpiai Bizottság kitért arra is, hogy kik használhatják a járműveket. A szerződésben megjelölt autók ugyanis a szervezet állítása szerint úgynevezett „kulcsos autók”, azaz nem adták át senkinek sem kizárólagos használatra a kocsikat, „amelyeket így – többek között – a MOB elnökségi tagjai is használhatnak”, és „a MOB feladatellátáshoz is használatban vannak”.

A belső szabályzat szerint megfelelő döntés esetén elvben bármelyik MOB-alkalmazott is vezetheti a szervezet üzemeltetésében lévő autókat.

Az olimpiai bizottság a következő autókat bérli a Toyotától (többnyire idén áprilistól):

Proace Verso (hosszabbitott KINTO), 4 hónapra 1,6 millió forintért;

Lexus RX350h Prestige Plus, 12 hónapra 9,4 millió forintért ;

Lexus RX350h Prestige Plus, 9 hónapra 7 millió forintért ;

RAV4 2.5 PHEV Selection, 12 hónapra 5,8 millió forintért;

Lexus NX350h Executive Top, 12 hónapra 7,2 millió forintért;

Corolla Cross 2.0L HEV (2×) Executive, 12 hónapra 4,1 millió forintért;

Corolla SD 1,8L Hybrid Style, 12 hónapra 2,5 millió forintért;

Camry 2.5 Hybrid Prestige, 12 hónapra 4,8 millió forintért;

C-HR C-HR 2.0L Hybrid (2×) Style, 12 hónapra 2,7 millió forintért;

C-HR C-HR 2.0L Hybrid (2×) Style, 12 hónapra 2,7 millió forintért.

A szerződéses összeg nemcsak az autók bérlését tartalmazza, hanem egyebek mellett a járművek szervizelésének költségeit, valamint a gumi- és a segélyszolgálattal járó kiadásokat is.

A Magyar Olimpiai Bizottság adatszolgáltatásából derült ki az is, hogy a szervezet 2026 május végéig együttműködési szerződés is kötött a Toyotával. A júniusban aláírt megállapodás értelmében az autógyár a magyar olimpiai csapat támogatójává, mobilitási partnerévé válik, és ezt jóváhagyás után feltüntetheti a saját anyagaiban is. Ezért cserébe a Toyota három részletben 35,5 millió forint + áfát fizet a MOB-nak, amely egyes felületein szintén megjeleníti a márkát, mint támogató.

Gyulay Zsoltot tavaly ősszel négy évre választották meg a Magyar Olimpiai Bizottság tisztújító közgyűlésén a szervezet elnökévé. A kétszeres olimpiai bajnok sportvezető egyedüli jelöltként 92 igen és egy nem szavazatot kapott. A szervezet két alelnöke Deutsch Tamás, valamint Wladár Sándor, a főtitkár Fábián László.

Kiemelt képünk illusztráció.