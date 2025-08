Keresztény templom lett az egykori kínai rendőrőrs helyén a Józsefvárosban

Kínai keresztény templom működik abban a helyiségben, ahol korábban a kínai rendőrség működtetett egy őrsöt – derül ki a Die Presse magyarországi riportjából. Az osztrák lap tudósítója a kínai jelenlétet jött feltérképezni, a Golgota úti helyiségben azonban meglepetésére nem rendfenntartókat, hanem templomba érkezőket talált.

Mint írja, először azt gyanította, hogy a Kínai Kommunista Párt ravasz akciójáról van szó, de aztán a helyiek meggyőzték, hogy innen elköltözött a rendőrőrs, és istentiszteleteket tartanak most a helyen.

Az még 2022-ben, egy Kínára szakosodott jogvédő szervezet nyomozása alapján derült ki, hogy a kínai hatóságok több rendőrségi szolgáltató állomást hoztak létre világszerte, de főként Európában. Ezek az állomások a Safeguard Defenders állítása szerint adminisztratív szolgáltatásokat nyújtottak, például a kínai diaszpóra tagjai meghosszabbíthatják a jogosítványukat, de ez csak fedőtevékenység volt, emellett titkos és illegális rendőri munkát is folytattak. A szervezet nyomozása Budapesten két ilyen állomást azonosított, ezek egyike volt a Golgota úti. Akkor Tompos Márton, a Momentum politikusa meg is találta ezt az állomást, ám hiába érdeklődött telefonon az állítólagos irodavezetőnél és a helyettesénél, ők tagadták a kínai rendőrség jelenlétét, ráadásul utána a kínai tábla is eltűnt az épületről. A másik budapesti címen pedig már eleve nem volt ott a tábla, viszont a helyszínt alaposan felszerelték biztonsági kamerákkal – írtuk akkor.

2024 elején viszont a Belügyminisztérium és a kínai közbiztonsági minisztérium megállapodott arról, hogy a távol-keleti ország rendfenntartói is járőrözhetnek Magyarországon. Akkor sokan attól tartottak, hogy a jelenlét az itt élő kínaiak megfigyelését szolgálja majd, ezt a kormány azzal hárította el, hogy az érkező rendőrök itteni kollégáik munkáját segítik csupán például tolmácsként, nyomozást nem végezhetnek.

A HVG idén év elején azt az információt kapta a rendőrségtől, hogy december végéig egyetlen rendőr sem érkezett az együttműködés keretében Magyarországra.

Nyitóképünkön a kínai rendőrőrs bejárata 2023-ban. Fotó: Google Street View