Dopeman szerint Orbán egy „zen man”, Magyar Péter a gyűlölet papja

Hosszú interjút adott az Indexnek Dopeman, vagyis Pityinger László, aki újabban főleg azért került be a hírekbe, mert tagja lett az Orbán Viktor által alapított első számú Digitális Polgári Körnek – mint kiderült, egyenesen az államtitkárságról hívták fel, hogy csatlakozna-e a kezdeményezéshez. „Módfelett érdekel Orbán Viktor karaktere, egyébként is izgat mint ember”, mondta ennek kapcsán, hozzátéve, hogy ennek ellenére nem tartja magát a kormányoldal megmondóemberének.

A rapper arról is beszélt többek között, hogy a választásokhoz közeledve „nagyon agresszív lett a virtuális kommunikáció”, az interneten tapasztalható gyűlölködés. A gyűlöletbeszédet szerinte Magyar Péter gerjeszti, akit egyenesen a „gyűlölet papjának” nevezett, míg „a másik oldal ebben nem versenyképes, nem is kell annak lennie”. Arra a kérdésre, hogy miként egyezteti össze az Orbán-pártiságot a zen buddhizmus gyakorlásával, azt válaszolta: Orbán egy „zen man”, „abban van, amire őt teremtette a saját tudata”.

Orbán beleáll, Dopeman beszélgetős műsorának vendége lesz Azt egyelőre nem tudni, hogy miről beszélgetnek majd, bár a rapper nemrég belépett a Fidesz új csodafegyverének szánt Digitális Polgári Körbe.

Saját pályafutására rákanyarodva arról beszélt, hogy még Majkát is neki köszönheti az ország, nélküle nem lenne Csurran, cseppen, a Puzsér Róberttel folytatott rapháborúja kapcsán pedig kijelentette: „amikor az anyámat meg a húgomat a szájára vette, sose gondoltam volna, de gyilkos gondolataim lettek. És olyan terveket szőttem, aminek a következtében ő nagyon csúnyán járt volna.”

Dopeman a Pride betiltása kapcsán is megosztotta a gondolatait: „Nem érdekel, hogy ki kivel dug. De furcsállom, amikor ehhez polgárjogi mozgalmat állítanak.” Azt is hozzátette: nem hisz abban, hogy valaki melegnek születik. „Tudjuk jól, hogy az emberiség úgy szaporodik, lesz ejakuláció, ősrobbanás, és akkor újra kialakul a világ. Na most, ha én egy férfitársamnak a valagába dugom, és ott rángatom ki-be, abból nem lesz gyerek, szaporodás, meg új világ, de ha nővel csinálom így, akkor se. Emiatt én sem tudom betartani teljes mértékben az egészséges nemi élet gyakorlását”, ment bele a részletekbe.

Mostani hozzáállása éles váltás ahhoz képest, hogy 2013-ban egy tüntetésen belerúgott az Orbán Viktor miniszterelnököt ábrázoló hungarocell szobor fejébe. Arra a felvetésre, hogy mit gondol a kritikákról, melyek szerint a korábbi dalszövegei nem igazán egyeztethetők össze azzal a fajta polgári értékrenddel, amit a Digitális Polgári Körök is megjeleníteni hivatottak, ez volt a válasza: „Most tényleg előveszünk dalszövegeket, meg művészeti alkotásokat? Ajánlom az úri közönségnek, Apollinaire-től Tizenegyezer vesszőt, Villont, Petőfi Sándort, József Attilát, Ady Endrét, tudjuk, hogy végezte szegénykém, minek következtében, hogyan működött az élete. 25 évvel ezelőtt készítettem egy lemezt, ami nem szólt másról, csak a polgárpukkasztásról. Vannak rajta szövegek, amelyek a rímképletek miatt alakultak úgy, ahogyan. Sokszor egy szerep felvételéről van szó, valóban ocsmány, abszolút szélsőségekig elmenő, mélységesen polgárpukkasztó, nem tagadom, én írtam.”