Csak orvosok végezhetik, de autószerelő és műkörmös is ad be botoxot Magyarországon

Rövid időn belül elkészülhet az a belügyminisztériumi rendelet, amely az esztétikai orvoslást szabályozza – értesült a HVG. Azt azonban már most is törvény írja elő, hogy csak orvos végezhet olyan tevékenységeket, mint a botoxkezelés vagy a hialuronsavas ajakfeltöltés. Erről azonban nagyon kevesen tudnak, így az is előfordul, hogy kuruzslók adják be az internetről rendelt injekciókat – aminek néha igen súlyos szövődmény lehet a vége.