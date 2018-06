Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66664222-dfde-4706-8a20-fe307051820c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így változhat jövőre a chipsadóként ismert közteher jövőre.","shortLead":"Így változhat jövőre a chipsadóként ismert közteher jövőre.","id":"20180620_Feladta_a_kormany_a_palinkaharcot_jon_a_durva_adoemeles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66664222-dfde-4706-8a20-fe307051820c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60e7ce4-0cbb-4e23-96b4-f6a12e3dc2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Feladta_a_kormany_a_palinkaharcot_jon_a_durva_adoemeles","timestamp":"2018. június. 20. 12:08","title":"Feladta a kormány a pálinkaharcot, jön a durva adóemelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920030ab-3225-47d6-b8cb-f26346d851ee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két szónokkal mérték össze az IBM számítógépének tudását San Franciscóban, ahol először mutatták be azt az új mesterséges intelligencia technológiát, amelyet a cég szakemberei öt éve fejlesztenek.","shortLead":"Két szónokkal mérték össze az IBM számítógépének tudását San Franciscóban, ahol először mutatták be azt az új...","id":"20180620_ibm_szonok_projekt_vita_project_debater_szamitogep_mesterseges_intelligencia_erveles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920030ab-3225-47d6-b8cb-f26346d851ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5373f8-24b5-433b-988c-67f9bd4d16bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_ibm_szonok_projekt_vita_project_debater_szamitogep_mesterseges_intelligencia_erveles","timestamp":"2018. június. 20. 10:03","title":"Már ott tart a mesterséges intelligencia, hogy simán leérveli egy vitában az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac88db4f-c2bb-4ddc-858e-07d39d0c13f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A vébé csoportmeccseinek második körében az A csoportból Uruguay már tovább is jutott. A B-ből Spanyolország nyert Irán ellenében. Portugália is győzött, hozta a kötelezőt, de semmi többet. A nap krónikája.","shortLead":"A vébé csoportmeccseinek második körében az A csoportból Uruguay már tovább is jutott. A B-ből Spanyolország nyert Irán...","id":"20180620_Konnyu_meccsen_menetelhet_tovabb_Portugalia__ELO","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac88db4f-c2bb-4ddc-858e-07d39d0c13f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1e1400-370f-4617-8ec1-aa07a4aba56f","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Konnyu_meccsen_menetelhet_tovabb_Portugalia__ELO","timestamp":"2018. június. 20. 10:01","title":"Krónika: három 1-0 a vébé 7. napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d514525-49c7-4138-a28f-9c78b54a9e15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai rendőr kiparancsolta az autóst a forgalomból, aki mögött már egy komoly torlódás kezdett kialakulni.","shortLead":"Az amerikai rendőr kiparancsolta az autóst a forgalomból, aki mögött már egy komoly torlódás kezdett kialakulni.","id":"20180620_belso_sav_feltartas_forgalom_rendor_buntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d514525-49c7-4138-a28f-9c78b54a9e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77b4ebb-587f-4274-ba50-9223ed912252","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_belso_sav_feltartas_forgalom_rendor_buntetes","timestamp":"2018. június. 20. 10:16","title":"Instant hős lett a rendőr, aki megbüntette a belső sávban pöffeszkedő autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök leszögezte, hogy a határon kialakult válságot meg kell oldani.","shortLead":"Az elnök leszögezte, hogy a határon kialakult válságot meg kell oldani.","id":"20180619_Trump_gyerekek_szulok_elvalasztasa_menekultproblema","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d308cc6b-af52-40c3-819d-7f84a0c7e9ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Trump_gyerekek_szulok_elvalasztasa_menekultproblema","timestamp":"2018. június. 19. 21:59","title":"Trump: Nem akarom, de szükség van rá, hogy a migránsgyerekeket elvegyék a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Ausztráliában honos kacsacsőrű emlős egy hormonja segítheti a 2-es típusú cukorbetegség kezelését - állítja egy német professzor, aki azért helyezte át székhelyét évekkel ezelőtt az ausztráliai Adelaide-i Egyetemre, hogy alaposabban tanulmányozhassa a részleges vízi életmódot folytató, különös megjelenésű tojásrakó emlőst.","shortLead":"Az Ausztráliában honos kacsacsőrű emlős egy hormonja segítheti a 2-es típusú cukorbetegség kezelését - állítja...","id":"20180620_2es_tipusu_ukorbetegseg_kezelese_kacsacsoru_emlos_hormonja_glp_1","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff60f1e-9310-4203-a7b6-9677952283ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_2es_tipusu_ukorbetegseg_kezelese_kacsacsoru_emlos_hormonja_glp_1","timestamp":"2018. június. 20. 15:03","title":"Találtak egy hormont, ami segíthet a cukorbetegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Demeter Márta LMP-s képviselő szerint a teljes titokban való felszámolással a kormány lényegében beismeri, hogy a program veszteséges volt a magyar államnak.","shortLead":"Demeter Márta LMP-s képviselő szerint a teljes titokban való felszámolással a kormány lényegében beismeri...","id":"20180620_A_kormany_csendben_megszunteti_a_Rogan_Antal_altal_kitalalt_kotvenyprogramot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a61a36-7e16-4296-8732-24a4226580ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_A_kormany_csendben_megszunteti_a_Rogan_Antal_altal_kitalalt_kotvenyprogramot","timestamp":"2018. június. 20. 19:27","title":"A kormány csendben megszünteti a Rogán Antal által kitalált kötvényprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cdb09b-3777-4ec4-aac2-19476ba081e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig az autós nyaralás a legnépszerűbb a magyarok körében. Érdemes egy kicsit felkészüli rá.","shortLead":"Még mindig az autós nyaralás a legnépszerűbb a magyarok körében. Érdemes egy kicsit felkészüli rá.","id":"20180621_autos_nyaralas_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89cdb09b-3777-4ec4-aac2-19476ba081e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00422ec-0421-46fc-81de-6c724c8497af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_autos_nyaralas_elott","timestamp":"2018. június. 21. 08:21","title":"Ha ezeket a pontokat betartja, nagyjából megtette, amit egy autósnak nyaralás előtt kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]