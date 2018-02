[{"available":true,"c_guid":"22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia konyaktermelők szövetsége közzétette a 2017-es év statisztikáját. Tavaly 197 millió palack francia konyakot adtak el világszerte, ez mennyiségi világrekord, és 10 százalékos forgalomnövekedés 2016-hoz képest.","shortLead":"A francia konyaktermelők szövetsége közzétette a 2017-es év statisztikáját. Tavaly 197 millió palack francia konyakot...","id":"20180205_Tudja_mi_az_amit_egy_francia_soha_nem_tenne_de_egy_amerikainak_elnezi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f3c13e-80fd-40ca-8f06-4ac041524470","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_Tudja_mi_az_amit_egy_francia_soha_nem_tenne_de_egy_amerikainak_elnezi","timestamp":"2018. február. 05. 10:46","title":"Tudja, mi az, amit egy francia soha nem tenne, de egy amerikainak elnézi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Wizz Air-járat utasai csak késő este érkeznek a fővárosba Barcelonából.","shortLead":"A Wizz Air-járat utasai csak késő este érkeznek a fővárosba Barcelonából.","id":"20180205_villamcsapas_ert_egy_budapestre_tarto_repulot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e7d7d3-7469-40e0-9197-0cb61e806280","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_villamcsapas_ert_egy_budapestre_tarto_repulot","timestamp":"2018. február. 05. 15:25","title":"Villámcsapás ért egy Budapestre tartó repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az utasok poggyászainak kezelésére engedéllyel rendelkező, a légitársaságok által megbízott földi kiszolgáló szervezetek soron kívüli hatósági ellenőrzését rendelte el 2018. február 5-én.","shortLead":"A közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi...","id":"20180205_Repteri_lopasok_soron_kivuli_ellenorzest_vegez_a_miniszterium","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c48d35-61c7-4e62-a32a-74b363705820","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_Repteri_lopasok_soron_kivuli_ellenorzest_vegez_a_miniszterium","timestamp":"2018. február. 05. 15:06","title":"Reptéri lopások: soron kívüli ellenőrzést végez a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff21a42d-a317-431f-9e17-33c0c4fbc586","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A neten terjedő versike Kósa Lajosról szól, akinek az édesanyja korábban bevásárolta magát egy sertéstenyésztéssel foglalkozó cégbe. Lázár válaszolt.","shortLead":"A neten terjedő versike Kósa Lajosról szól, akinek az édesanyja korábban bevásárolta magát egy sertéstenyésztéssel...","id":"20180206_Vadai_Agnes_elkuldte_kerdesben_Lazarnak_a_Nem_stroman_az_edesanyam_modern_nepdalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff21a42d-a317-431f-9e17-33c0c4fbc586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2866e6ec-bd7d-49e8-8552-8fe33a54d16b","keywords":null,"link":"/kkv/20180206_Vadai_Agnes_elkuldte_kerdesben_Lazarnak_a_Nem_stroman_az_edesanyam_modern_nepdalt","timestamp":"2018. február. 06. 09:34","title":"Vadai Ágnes elküldte kérdésben Lázárnak a „Nem stróman az édesanyám” modern népdalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"-1 és +6 között lesz a hőmérséklet. ","shortLead":"-1 és +6 között lesz a hőmérséklet. ","id":"20180205_Ma_is_tobbfele_kisut_a_nap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7379442c-0c1a-4837-8755-52382de32167","keywords":null,"link":"/idojaras/20180205_Ma_is_tobbfele_kisut_a_nap","timestamp":"2018. február. 05. 05:12","title":"Ma is többfelé kisüt a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyben és szociális terület szakdolgozói november helyett már a januári fizetéssel megkapják a szakszervezetekkel korábban kialkudott béremelést – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy hétvégi interjúban. Mire lesz ez elég, ha összevetjük a hazai fizetéseket a németországiakkal? ","shortLead":"Az egészségügyben és szociális terület szakdolgozói november helyett már a januári fizetéssel megkapják...","id":"20180205_Miert_huznak_el_a_szakapolok_kulfoldre_A_haromszoros_berkulonbseg_eleg_utos_indok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141810cd-fbb3-48aa-8073-9a914c74c923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180205_Miert_huznak_el_a_szakapolok_kulfoldre_A_haromszoros_berkulonbseg_eleg_utos_indok","timestamp":"2018. február. 05. 12:49","title":"Miért húznak el a szakápolók külföldre? A háromszoros bérkülönbség elég ütős indok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pert indít az LMP, hogy kiderüljön, mennyiért veszi Magyarország a földgázt Oroszországtól. A párt továbbra is kitart jelöltjei önálló indulása mellett. ","shortLead":"Pert indít az LMP, hogy kiderüljön, mennyiért veszi Magyarország a földgázt Oroszországtól. A párt továbbra is kitart...","id":"20180204_Az_LMP_beperli_az_MVMet_es_a_fejlesztesi_tarcat_az_orosz_gazszerzodes_kiadasaert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46517bc-4a31-44e0-98c8-3acee35b0d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Az_LMP_beperli_az_MVMet_es_a_fejlesztesi_tarcat_az_orosz_gazszerzodes_kiadasaert","timestamp":"2018. február. 04. 16:46","title":"Az LMP beperli az MVM-et és a fejlesztési tárcát az orosz gázszerződés kiadásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb2bfff-7efd-4f5b-b1be-d19c7582f5b0","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A polgárok szándékait nem mérlegeli, őket nem vonja be a költségvetés összeállítása során, az átláthatóságot pedig úgyszólván mellékesnek tartja a magyar kormány.\r

\r

","shortLead":"A polgárok szándékait nem mérlegeli, őket nem vonja be a költségvetés összeállítása során, az átláthatóságot pedig...","id":"20180205_Egyre_atlathatatlanabb_a_koltsegvetes_es_a_helyzet_csak_romlik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb2bfff-7efd-4f5b-b1be-d19c7582f5b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e1a343-df2e-4758-9914-1dd4c62e5fe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180205_Egyre_atlathatatlanabb_a_koltsegvetes_es_a_helyzet_csak_romlik","timestamp":"2018. február. 05. 14:40","title":"Egyre átláthatatlanabb a magyar költségvetés, és a helyzet csak romlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]