Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a943361-59f9-455d-bbc2-f655b7112e18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon még nem készült adatokkal alátámasztható gyűjtés a kínai telefonok elterjedtségéről. A kifejezetten az – itthoni képviselettel sokszor nem rendelkező – kínai mobilokra specializálódott szakszerviz kigyűjtött néhány érdekes statisztikai adatot. ","shortLead":"Magyarországon még nem készült adatokkal alátámasztható gyűjtés a kínai telefonok elterjedtségéről. A kifejezetten az –...","id":"20180322_kinai_okostelefon_mobil_velemenyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a943361-59f9-455d-bbc2-f655b7112e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa08bd6e-4cab-493e-9889-4832cbb4db61","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_kinai_okostelefon_mobil_velemenyek","timestamp":"2018. március. 22. 09:03","title":"Új mobilon gondolkodik? Ezek a kínai telefonok a legkedveltebbek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6fc2d7-df80-4709-bbf1-7dfb6880ba0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másfél órán belül elfogták a rendőrök azt a férfit, aki egy fegyverrel, vagy annak utánzatával többször rálőtt a parkolóőrökre Pécsett.","shortLead":"Másfél órán belül elfogták a rendőrök azt a férfit, aki egy fegyverrel, vagy annak utánzatával többször rálőtt...","id":"20180322_pecs_parkoloor_lovoldozes_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6fc2d7-df80-4709-bbf1-7dfb6880ba0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56712ab4-8f1a-4c95-b9e2-a9ac3a1db9d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_pecs_parkoloor_lovoldozes_rendorseg","timestamp":"2018. március. 22. 06:41","title":"Parkolóőrökre lőtt egy pécsi férfi, mert ellenőrizni akarták az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem vezetik be a teljes dohányzási tilalmat a vendéglőkben és bárokban.","shortLead":"Nem vezetik be a teljes dohányzási tilalmat a vendéglőkben és bárokban.","id":"20180322_A_dohanyosok_nyertek_Ausztriaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413792aa-5b94-4ba0-9656-a862bfd42f50","keywords":null,"link":"/elet/20180322_A_dohanyosok_nyertek_Ausztriaban","timestamp":"2018. március. 22. 21:22","title":"A dohányosok nyertek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint korábban megírtuk, a közlekedési szabályok megsértése miatt ötvenezer forintos bírságokat kaptak a február 23-i diáktüntetés egyes résztvevői. Azóta kiderült, megbüntették a hvg.hu munkatársát is, pedig ő csak tudósított az eseményről.","shortLead":"Mint korábban megírtuk, a közlekedési szabályok megsértése miatt ötvenezer forintos bírságokat kaptak a február 23-i...","id":"20180323_A_hvghu_munkatarsat_is_otvenezer_forintra_buntettek_a_diaktuntetesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66790796-3eae-44a6-8270-568e9552314a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_A_hvghu_munkatarsat_is_otvenezer_forintra_buntettek_a_diaktuntetesen","timestamp":"2018. március. 23. 16:20","title":"50 000 forintra büntették a hvg.hu munkatársát, mert tudósított a diáktüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klub szavazásra buzdító videósorozatának új szpotjában Fluor Tomi buzdít arra, hogy menjünk el szavazni, sőt menjenek el a külföldön élő magyarok is, mert április 8-án az ő szeretteik jövőjéről is döntünk. A politika akkor is belenyúl az életedbe, ha te nem nyúlsz bele – üzeni a rapper a kisfilmben.","shortLead":"Az RTL Klub szavazásra buzdító videósorozatának új szpotjában Fluor Tomi buzdít arra, hogy menjünk el szavazni, sőt...","id":"20180323_Fluor_Tomi_a_kulfoldon_eloket_is_szavazasra_buzditja_az_uj_videoban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff489e36-63f3-40af-b6d1-f79a5d43766c","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Fluor_Tomi_a_kulfoldon_eloket_is_szavazasra_buzditja_az_uj_videoban","timestamp":"2018. március. 23. 15:58","title":"Fluor Tomi a külföldön élőket is szavazásra buzdítja az új videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden a jobbikos Mirkóczki Ádám, szerdán pedig a momentumos Hajnal Miklós kapott lehetőséget – a választások előtt minden országos listát állító pártnak biztosítani kell ötpercnyi műsoridőt a közmédiában –, hogy beszélhessen az M1-en a programjáról.","shortLead":"Kedden a jobbikos Mirkóczki Ádám, szerdán pedig a momentumos Hajnal Miklós kapott lehetőséget – a választások előtt...","id":"20180322_hajnal_miklos_momentum_mtva","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb18d0-a5fb-4ea1-845c-5f2881d97130","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_hajnal_miklos_momentum_mtva","timestamp":"2018. március. 22. 11:34","title":"Kérdésekkel sorozta meg Orbánt, aztán kisétált az MTVA stúdiójából a Momentum-szóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","shortLead":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","id":"20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263bf7e5-8043-4f23-a7d9-450601c2b829","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","timestamp":"2018. március. 22. 09:50","title":"Kiosztották a világtörténelem legnagyobb fizetését – Elon Musknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95770e1-0453-4dfb-8f4e-f8eaecccada4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum némi átragasztással segít \"az igazmondásban\".","shortLead":"A Momentum némi átragasztással segít \"az igazmondásban\".","id":"20180323_fideszes_plakatokat_javit_a_momentum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95770e1-0453-4dfb-8f4e-f8eaecccada4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e155f38c-ca65-44a9-abc5-178a806280cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_fideszes_plakatokat_javit_a_momentum","timestamp":"2018. március. 23. 19:43","title":"„Nekünk a vejem az első”: fideszes plakátokat „javít” a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]