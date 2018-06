Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8f788e-d888-4fa5-9c29-a951530099cc","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Éttermet, kávézót nyitna Budapesten? Sinkó Bori már túl van rajta, és egy maróan őszinte blogbejegyzésben adott tanácsot azoknak, akik erről álmodoznak.","shortLead":"Éttermet, kávézót nyitna Budapesten? Sinkó Bori már túl van rajta, és egy maróan őszinte blogbejegyzésben adott...","id":"20180607_Az_etteremnyitas_sok_embernel_csak_egy_szexi_illuzio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8f788e-d888-4fa5-9c29-a951530099cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9502705-9fd0-4c7f-b454-8e2b5416a35b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Az_etteremnyitas_sok_embernel_csak_egy_szexi_illuzio","timestamp":"2018. június. 07. 10:29","title":"„Az étteremnyitás sok embernél csak egy szexi illúzió”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és a számlákat felhasználó társaságok képviselőivel szemben vádemelést javasolnak a pénzügyi nyomozók. Az ügyben hatvannégy gyanúsított szerepel.","shortLead":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és...","id":"20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b15b1f-ab55-4e9e-8b44-4eedc601fd36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","timestamp":"2018. június. 07. 10:20","title":"Milliárdos számlagyárat kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak a szabálytalanságokhoz, ami után büntethetnek.","shortLead":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak...","id":"20180606_traffipax_civil_rendorauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb1bf09-8743-4d4d-809b-0a67fdab32ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_traffipax_civil_rendorauto","timestamp":"2018. június. 06. 12:22","title":"Provokálnak is a civil rendőrautókkal, hogy utána legyen alap bírságolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc23424-023f-4443-9384-3d7ef765e6e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes Forma–1-es világbajnok pilótája privát Ferrarijával jár pórul.","shortLead":"A Mercedes Forma–1-es világbajnok pilótája privát Ferrarijával jár pórul.","id":"20180605_ferrari_laferrari_aperta_lewis_hamilton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc23424-023f-4443-9384-3d7ef765e6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb05d7-f14d-4728-92ce-ba1edb8d4613","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_ferrari_laferrari_aperta_lewis_hamilton","timestamp":"2018. június. 05. 13:25","title":"Mégis, mire számított? – lerobbant Lewis Hamilton Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0f60ff-b5a3-4b92-b510-e20ba1d5251d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Annyi sztár van az Adidasnak ebben a friss videójában, hogy az ember alig győzi megszámolni. ","shortLead":"Annyi sztár van az Adidasnak ebben a friss videójában, hogy az ember alig győzi megszámolni. ","id":"20180605_a_focivilag_kremjet_rantottak_ossze_ehhez_a_reklamhoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b0f60ff-b5a3-4b92-b510-e20ba1d5251d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c1a9b4-4ae4-43a4-aa97-4dbbec46f32d","keywords":null,"link":"/sport/20180605_a_focivilag_kremjet_rantottak_ossze_ehhez_a_reklamhoz","timestamp":"2018. június. 05. 13:16","title":"A focivilág krémjét rántották össze ehhez a reklámhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad26e6-d795-4999-9dbc-2baf714aeb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszeresen állati testrészek és tetemek sokkolják a 3. kerületi gazdikat, mikor egy aquincumi mezős részen sétáltatják kutyáikat. Volt, hogy több kiló állati belsőséget találtak, de rendszeresen levágott kutyalábakat is el kell szedni saját ebeiktől. Hiába fordultak azonban több illetékes(nek tűnő) szervhez, mindegyik a másikra mutogat, a rendőrség pedig nem hajlandó nyomozni a bizarr és gusztustalan ügyben.","shortLead":"Rendszeresen állati testrészek és tetemek sokkolják a 3. kerületi gazdikat, mikor egy aquincumi mezős részen...","id":"20180606_Setaltatod_a_kutyat_erre_hoz_egy_nyuzott_nyulfejet_maskor_egy_levagott_labat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bad26e6-d795-4999-9dbc-2baf714aeb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b347c36e-55b0-494a-aecd-9bbd5bb4248b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Setaltatod_a_kutyat_erre_hoz_egy_nyuzott_nyulfejet_maskor_egy_levagott_labat","timestamp":"2018. június. 06. 10:11","title":"„Sétáltatod a kutyát, erre hoz egy nyúzott nyúlfejet vagy levágott lábat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Azokban az uniós országokban is, ahol nem engedélyezik az azonos neműek házasságát, tiszteletben kell tartani minden ember, így a meleg párok szabad tartózkodáshoz való jogát. ","shortLead":"Azokban az uniós országokban is, ahol nem engedélyezik az azonos neműek házasságát, tiszteletben kell tartani minden...","id":"20180605_Tortenelmi_dontest_hozott_az_unios_birosag_az_azonos_nemuek_hazassagat_illetoen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa2d750-238c-4b16-8f2e-1b0437c30405","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Tortenelmi_dontest_hozott_az_unios_birosag_az_azonos_nemuek_hazassagat_illetoen","timestamp":"2018. június. 05. 17:55","title":"Történelmi döntést hozott az uniós bíróság az azonos neműek házasságát illetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pákh Imre kiegyezne az állammal egy tízmillió eurós vételárban. Ez több, mint amennyiért legutóbb nem akarta megvenni tőle a kormányzat.","shortLead":"Pákh Imre kiegyezne az állammal egy tízmillió eurós vételárban. Ez több, mint amennyiért legutóbb nem akarta megvenni...","id":"20180606_Pakh_Imre_kesz_eladni_a_Golgotat_az_allamnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774bb176-3bcd-4bf9-864e-80344525562a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Pakh_Imre_kesz_eladni_a_Golgotat_az_allamnak","timestamp":"2018. június. 06. 14:17","title":"Pákh Imre kész eladni a Golgotát az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]