Az év eleje óta a Facebook után már az Instagramon is lehet élő videókat készíteni, de ezzel nem lett kész ez a projekt az alkalmazásnál, folyamatosan fejlesztik a funkciót. Először azt találták ki, hogy mások csatlakozhassanak az élő felvételhez, aztán azt is megoldották, hogy a követők kérni is tudják ezt a lehetőséget. Most az Instagram újabb lehetőséggel rukkolt elő: privát üzenetben el is lehet küldeni az élő videókat.

A lépés logikus, hiszen élő videót akkor érdemes csinálni, ha minél több követő és mihamarabb elkezdi nézni. Sztároknak ezen nem kell aggódniuk, de az átlag felhasználók számára könnyebbség, ha pár fontos embernek gyorsan el is tudják küldeni az élő videó “linkjét”. Sőt, nem csak saját videót lehet privát üzenetben küldeni, nézőként olyat is, amiről azt gondoljuk, hogy más is szívesen nézné.

© Instagram

Az élő videó küldése nagyon egyszerű, hiszen az alsó sávban megjelenik a privát üzenetek kapcsán ismerős logó (jobbról a második), erre kattintva már ki is választható, hogy kiket és/vagy mely csoportokat akarjuk értesíteni a felvételről, és már küldhetjük is.

Amennyiben valaki nem szeretné, hogy az élő videóit így küldözgessék, letilthatja a funkciót az Instagram Story beállításainál.

