[{"available":true,"c_guid":"f156ef4b-4812-4bd8-bfd1-cecc8396729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porva polgármestere szerint az elszaporodott hódok most kifejezetten jót tettük velük: több fát is kitermeltek volna, ám az állatok beelőzték a szakembereket. ","shortLead":"Porva polgármestere szerint az elszaporodott hódok most kifejezetten jót tettük velük: több fát is kitermeltek volna...","id":"20180121_Annyi_hod_van_Veszprem_megyeben_hogy_elveszik_az_onkormanyzat_munkajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f156ef4b-4812-4bd8-bfd1-cecc8396729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a6e684-a315-4ca8-bc70-f99e21ca3698","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_Annyi_hod_van_Veszprem_megyeben_hogy_elveszik_az_onkormanyzat_munkajat","timestamp":"2018. január. 21. 19:50","title":"Annyi hód van Veszprém megyében, hogy elveszik az önkormányzat munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa77c8f-b6f2-45a7-83f9-74387f22b417","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen szovjet autóval nem mindennap találkozik az ember: kívülről 70 évesnek tűnik, belül viszont sokkal modernebb.","shortLead":"Ilyen szovjet autóval nem mindennap találkozik az ember: kívülről 70 évesnek tűnik, belül viszont sokkal modernebb.","id":"20180120_budapesten_fotoztuk_le_sztalin_kedvenc_autojat_kivul_orosz_belul_japan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aa77c8f-b6f2-45a7-83f9-74387f22b417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d31966-db4f-47de-8071-a191b98e8746","keywords":null,"link":"/cegauto/20180120_budapesten_fotoztuk_le_sztalin_kedvenc_autojat_kivul_orosz_belul_japan","timestamp":"2018. január. 20. 08:22","title":"Budapesten fotóztuk le Sztálin kedvenc autóját: Kívül orosz, belül japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180120_Tuz_volt_egy_Romaiparti_vendeglatohelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d313d73-b368-463b-b936-d67137b524e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Tuz_volt_egy_Romaiparti_vendeglatohelyen","timestamp":"2018. január. 20. 09:43","title":"Tűz volt egy Római-parti vendéglátóhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c031be-ad5e-460f-9ad0-26963156bf7e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak rengetegen utaznak, de sokat is költenek külföldön.","shortLead":"Nem csak rengetegen utaznak, de sokat is költenek külföldön.","id":"20180121_kna_turizmus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06c031be-ad5e-460f-9ad0-26963156bf7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66ccb89-7bde-42f0-9ab9-fb198b41f45c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180121_kna_turizmus","timestamp":"2018. január. 21. 10:49","title":"Évente 200 millió kínai turista lesz hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A katsuobushi egy különleges módon elkészített tonhal neve, ami a világ legkeményebb ételét eredményezi. Valaki most úgy döntött, kést farag belőle. Az állatvilág csodája: a kés működik.","shortLead":"A katsuobushi egy különleges módon elkészített tonhal neve, ami a világ legkeményebb ételét eredményezi. Valaki most...","id":"20180120_katsuobushi_tonhal_kes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47437ca-dfc8-43f5-b502-e9167285d53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3051e548-a73a-4d39-ba25-0af7103ded10","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_katsuobushi_tonhal_kes","timestamp":"2018. január. 20. 22:03","title":"A világ legkeményebb étele arra is jó, hogy kést faragjanak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d1360b-86ce-4f63-929f-3fda2e89f3d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kapott engedélyt ételosztásra Pécsett a DK, de az ételt elkészítő vendéglősnél megjelentek az ellenőrök.","shortLead":"Nem kapott engedélyt ételosztásra Pécsett a DK, de az ételt elkészítő vendéglősnél megjelentek az ellenőrök.","id":"20180121_etelosztas_pecs_DK","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d1360b-86ce-4f63-929f-3fda2e89f3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f72f09-0b2d-48e1-9c48-d6151c699152","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_etelosztas_pecs_DK","timestamp":"2018. január. 21. 09:54","title":"Nem oszthat ételt a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig feltételezettnél jóval régebben, már mintegy hárommilliárd éve is oxigénnel dúsították a vizet bizonyos baktériumok: az oxigéntermelés legrégebbi bizonyítékát találták a Tübingeni Egyetem kutatói.","shortLead":"Az eddig feltételezettnél jóval régebben, már mintegy hárommilliárd éve is oxigénnel dúsították a vizet bizonyos...","id":"20180120_oxigent_termelo_bakteriumok_oxigentermeles_vizben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98380d4d-5ca6-4b97-9526-77c7f007ec6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_oxigent_termelo_bakteriumok_oxigentermeles_vizben","timestamp":"2018. január. 20. 14:03","title":"Megdőlt, amit eddig hittünk: most derült ki, hogy már 3 milliárd éve is oxigén termelődött a vízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76889f95-7922-46c6-a738-e23538db365b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány bevándorlásszervezési illetéket vetne ki a civilekre, a devizahitelesek rossz híreket kaptak az EU Bíróságától, és az is végképp egyértelmű lett: egy életre búcsút mondhatnak 2011 előtti befizetéseiknek a volt magánnyugdíjpénztári tagok. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kormány bevándorlásszervezési illetéket vetne ki a civilekre, a devizahitelesek rossz híreket kaptak az EU...","id":"20180121_Es_akkor_kiderult_tobb_nyugdijat_kaphat_aki_nem_hitt_a_kormanynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76889f95-7922-46c6-a738-e23538db365b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3255428-fccd-436c-86ff-9ca8a3653033","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180121_Es_akkor_kiderult_tobb_nyugdijat_kaphat_aki_nem_hitt_a_kormanynak","timestamp":"2018. január. 21. 07:00","title":"És akkor kiderült, több nyugdíjat kaphat, aki nem hitt a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]