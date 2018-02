[{"available":true,"c_guid":"3795cc38-5224-4262-bda1-9bad5191ff3e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődött Salah Abdeslam büntetőperének tárgyalása Brüsszelben: a férfinak Belgiumban gyilkossági kísérlet miatt kell bíróság elé állnia.","shortLead":"Megkezdődött Salah Abdeslam büntetőperének tárgyalása Brüsszelben: a férfinak Belgiumban gyilkossági kísérlet miatt...","id":"20180205_hallgat_a_parizsi_terror_feltelezett_foszervezoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3795cc38-5224-4262-bda1-9bad5191ff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc22012c-2678-4571-96e3-6ac55f4d1641","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_hallgat_a_parizsi_terror_feltelezett_foszervezoje","timestamp":"2018. február. 05. 17:03","title":"Hallgat a párizsi terror feltélezett főszervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd72fd5-4c4e-4808-9ae1-a20d7ea7ea56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A PepsiCo vezérigazgatója szerint itt az ideje, hogy kifejezetten a női ízlésnek megfelelő nassolnivalókat gyártson a vállalat. Érdekes elképzelés ez így 2018-ban. ","shortLead":"A PepsiCo vezérigazgatója szerint itt az ideje, hogy kifejezetten a női ízlésnek megfelelő nassolnivalókat gyártson...","id":"20180205_Kifejezetten_noknek_gyartana_chipset_a_Pepsi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bd72fd5-4c4e-4808-9ae1-a20d7ea7ea56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b14ae4f-3ed9-4be2-a94c-fabbfb4527eb","keywords":null,"link":"/elet/20180205_Kifejezetten_noknek_gyartana_chipset_a_Pepsi","timestamp":"2018. február. 05. 18:00","title":"Kifejezetten nőknek gyártana chipset a Pepsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlterheltségre, rossz munkakörülményekre, eszköztelenségre, látszatintézkedésekre panaszkodnak a mentősök - sztrájk jöhet a Hír Tv szerint. ","shortLead":"Túlterheltségre, rossz munkakörülményekre, eszköztelenségre, látszatintézkedésekre panaszkodnak a mentősök - sztrájk...","id":"20180204_Sztrajk_johet_a_mentoknel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3342a7e6-20e0-4334-b781-b5b2b36a017a","keywords":null,"link":"/itthon/20180204_Sztrajk_johet_a_mentoknel","timestamp":"2018. február. 04. 15:50","title":"Sztrájk jöhet a mentőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f48590-84d4-4dca-bcaa-fda4c57ce039","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valószínűleg nem nézett bele a visszapillantóba, mielőtt a teherautó elé kanyarodott volna.","shortLead":"A sofőr valószínűleg nem nézett bele a visszapillantóba, mielőtt a teherautó elé kanyarodott volna.","id":"20180205_baleset_sydney_autopalya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9f48590-84d4-4dca-bcaa-fda4c57ce039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7689c93-4d4d-47cf-b627-ecd666a6d656","keywords":null,"link":"/cegauto/20180205_baleset_sydney_autopalya","timestamp":"2018. február. 05. 04:01","title":"Balesetet okozott, majd az autópálya közepén kezdett telefonálni a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ünneplők alatt összeomlott a Ritz-Carlton bejárata feletti ponyva, kirakatok törtek, autókat borogattak. ","shortLead":"Az ünneplők alatt összeomlott a Ritz-Carlton bejárata feletti ponyva, kirakatok törtek, autókat borogattak. ","id":"20180205_Elszabadult_a_pokol_Philadelphiaban_a_Super_Bowlgyozelem_utan__fotok_videok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2825474c-e93e-46c5-8ee2-d21dd35791d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_Elszabadult_a_pokol_Philadelphiaban_a_Super_Bowlgyozelem_utan__fotok_videok","timestamp":"2018. február. 05. 11:48","title":"Elszabadult a pokol Philadelphiában a Super Bowl-győzelem után – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3338307-ca1f-46a7-a3a9-3234574bfc80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple Park egyes részei látogathatók, az óriási, gyűrű alakú főépületbe csak az ott dolgozók léphetnek be. Azonban fotókat megoszthatnak a nagyvilággal.","shortLead":"Bár az Apple Park egyes részei látogathatók, az óriási, gyűrű alakú főépületbe csak az ott dolgozók léphetnek be...","id":"20180205_alkalmazottak_fotoi_az_apple_gyuru_epuleterol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3338307-ca1f-46a7-a3a9-3234574bfc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9112f8-82af-4693-beb4-0d963b862647","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_alkalmazottak_fotoi_az_apple_gyuru_epuleterol","timestamp":"2018. február. 05. 13:00","title":"Ahova nem léphet be bárki: fotók az Apple új főhadiszállásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b40597-3180-4e85-8f8e-8299920a7b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bécsi repülőtér egyéni beléptető rendszere után az osztrák szállodák is teret adnak a digitális megoldásoknak. A Gustaffo névre keresztelt beszélő okos robotportás fő célja a vendégek elégedettségének növelése.","shortLead":"A bécsi repülőtér egyéni beléptető rendszere után az osztrák szállodák is teret adnak a digitális megoldásoknak...","id":"20180205_becs_hotel_zeitgeist_gustaffo_robotportas_amazon_alexa_echo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b40597-3180-4e85-8f8e-8299920a7b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918e1b81-c7e8-4f5a-a4a3-af648c77265f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_becs_hotel_zeitgeist_gustaffo_robotportas_amazon_alexa_echo","timestamp":"2018. február. 05. 16:03","title":"Ha szállodába megy, ehhez hozzá kell majd szoknia: Bécsben már tesztelik a robotportást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce122ee8-eaa0-449d-8225-437497ccc75c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos népszerű harang van a világon, de a világ egyik legismertebb harangjátéka kétségkívül a londoni Big Benhez kötődik. Vajon mitől ennyire népszerű ez a végtelenül egyszerű, de rendkívül gazdag hangzás? És vajon milyen mozgást lejt a majd 14 tonnás harang, amikor a több száz kilós harangnyelv megüti? Íme, hogyan szól a fizika szimfóniája. ","shortLead":"Számos népszerű harang van a világon, de a világ egyik legismertebb harangjátéka kétségkívül a londoni Big Benhez...","id":"20180205_big_ben_harangjatek_fizika_szimfoniaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce122ee8-eaa0-449d-8225-437497ccc75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d957b7ee-6ff5-4588-acfb-6c9e5a84de74","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_big_ben_harangjatek_fizika_szimfoniaja","timestamp":"2018. február. 05. 14:03","title":"A fizika csodája: hát ezért szól olyan szépen a világ legszebb, 13 700 kilós harangjátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]