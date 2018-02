[{"available":true,"c_guid":"a02ba3d9-247e-4ac3-b271-8250952b215e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A NASA űrközpontjánál lévő parkolóba 13 másodperccel a kilövés után ért oda a hang és a lökéshullám, de még így is látszik, micsoda ereje volt a rakétának.","shortLead":"A NASA űrközpontjánál lévő parkolóba 13 másodperccel a kilövés után ért oda a hang és a lökéshullám, de még így is...","id":"20180210_spacex_falcon_heavy_raketakiloves_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02ba3d9-247e-4ac3-b271-8250952b215e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4502e78f-1fd1-40b0-9a95-63dc19b528a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180210_spacex_falcon_heavy_raketakiloves_video","timestamp":"2018. február. 10. 10:16","title":"Videó: 5 km-re is remegtek az autók, amikor fellőtték a Falcon Heavy-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf670015-21b9-457a-97d2-20fd8be7981d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A biztonsági művelet a Sínai-félsziget és Egyiptom más részeit is érinti.","shortLead":"A biztonsági művelet a Sínai-félsziget és Egyiptom más részeit is érinti.","id":"20180209_Terrorellenes_hadjarat_kezdodott_Egyiptomban_a_hadsereg_is_teljes_keszultsegben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf670015-21b9-457a-97d2-20fd8be7981d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ec7e1-848a-4970-98b1-3886a17fe4c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Terrorellenes_hadjarat_kezdodott_Egyiptomban_a_hadsereg_is_teljes_keszultsegben","timestamp":"2018. február. 09. 10:20","title":"Terrorellenes hadjárat kezdődött Egyiptomban, a hadsereg is teljes készültségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa37f00-5f9e-4b3b-9377-942286a65549","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180210_Auto_az_urben_Az_oroszok_mar_reg_kitalaltak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aa37f00-5f9e-4b3b-9377-942286a65549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681bae0b-ca0e-4b7e-8a56-a66996438b98","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_Auto_az_urben_Az_oroszok_mar_reg_kitalaltak","timestamp":"2018. február. 10. 13:09","title":"Autó az űrben? Az oroszok már rég kitalálták (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15130b7-0547-48e6-a030-0cb9f1bfb631","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kaszkadőr nem engedte volna, hogy a színésznő üljön a volán mögé, és az autó állapotát is ellenőrizte volna.","shortLead":"A kaszkadőr nem engedte volna, hogy a színésznő üljön a volán mögé, és az autó állapotát is ellenőrizte volna.","id":"20180210_A_Kill_Bill_kaszkadorenek_senki_nem_szolt_hogy_Uma_Thurman_fogja_vezetni_a_kocsit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c15130b7-0547-48e6-a030-0cb9f1bfb631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9656e92-221c-4e07-a2a7-7f426cd9ad9d","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_A_Kill_Bill_kaszkadorenek_senki_nem_szolt_hogy_Uma_Thurman_fogja_vezetni_a_kocsit","timestamp":"2018. február. 10. 10:49","title":"A Kill Bill kaszkadőrének senki nem szólt, hogy Uma Thurman fogja vezetni a kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 84 pártot vettek nyilvántartásba. ","shortLead":"Eddig 84 pártot vettek nyilvántartásba. ","id":"20180209_Mar_most_tobb_part_indulna_a_valasztasokon_mint_legutobb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33625e-f384-43c6-993f-f766082917fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_Mar_most_tobb_part_indulna_a_valasztasokon_mint_legutobb","timestamp":"2018. február. 09. 15:44","title":"Már most több párt indulna a választásokon, mint legutóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b8a13f-eff0-49c1-9850-b84ada968070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Árpád hídi metrómegálló végleges nevéről nincs még végleges döntés a főpolgármester szerint.","shortLead":"Az Árpád hídi metrómegálló végleges nevéről nincs még végleges döntés a főpolgármester szerint.","id":"20180209_tarlos_tulzas_lenne_ha_egy_metroallomas_is_goncz_arpadnak_allitana_emleket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7b8a13f-eff0-49c1-9850-b84ada968070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7956b467-0710-4770-b1fd-7e56894699fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_tarlos_tulzas_lenne_ha_egy_metroallomas_is_goncz_arpadnak_allitana_emleket","timestamp":"2018. február. 09. 11:15","title":"Tarlós: Túlzás lenne, ha egy metróállomás is Göncz Árpádnak állítana emléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfbf4d4-db7c-4b71-8b82-3f7bca39c0f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180210_Szuperhosok_egymas_kozt_gigafotoval_unnepli_a_Marvel_a_10_eves_szulinapjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bfbf4d4-db7c-4b71-8b82-3f7bca39c0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b88ea3a-5370-4767-bb31-05eba58c21e9","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_Szuperhosok_egymas_kozt_gigafotoval_unnepli_a_Marvel_a_10_eves_szulinapjat","timestamp":"2018. február. 10. 18:58","title":"Szuperhősök egymás közt: gigafotóval ünnepli a Marvel a 10 éves szülinapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded6db9-6b0f-4476-9b58-9768b54bbd94","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Amikor tavaly májusban lecserélték a miskolci megyei kórház akkori nagy hatalmú vezetőjét, már sejteni lehetett, hogy az elásott taposóaknák egyikére rá fog lépni majd utódja is. ","shortLead":"Amikor tavaly májusban lecserélték a miskolci megyei kórház akkori nagy hatalmú vezetőjét, már sejteni lehetett...","id":"20180209_A_politika_adta_a_politika_elvette__ujabb_foigazgato_csere_a_miskolci_megyei_korhazban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ded6db9-6b0f-4476-9b58-9768b54bbd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238817f9-d2f9-4a29-b34f-859321feb395","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_A_politika_adta_a_politika_elvette__ujabb_foigazgato_csere_a_miskolci_megyei_korhazban","timestamp":"2018. február. 09. 15:50","title":"A politika adta, a politika elvette – furcsán váltották le a miskolci kórház vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]