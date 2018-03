Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus jelezte azt is, szakpolitikai kormányzást folytatna. ","shortLead":"Az ellenzéki politikus jelezte azt is, szakpolitikai kormányzást folytatna. ","id":"20180318_vona_gabor_jobbik_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7503cd05-2d70-4dc0-b2fe-50e11225b3f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_vona_gabor_jobbik_kormany","timestamp":"2018. március. 18. 13:24","title":"11+1 miniszterből állna Vona kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon úgy tűnik a kormánypárti tábor hamar beárazta a kirobbant botrányokat. ","shortLead":"Nagyon úgy tűnik a kormánypárti tábor hamar beárazta a kirobbant botrányokat. ","id":"20180318_Publicus_felmeres_fidesz_valasztasok_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817c916f-288a-43d0-976b-6cc96de5acf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Publicus_felmeres_fidesz_valasztasok_2018","timestamp":"2018. március. 18. 15:05","title":"Egyelőre nem látszanak a botrányok a Fidesz népszerűségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81066171-5fa1-4df7-95e9-9223db131352","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Veszni hagyták vagy a lehetőségekhez képest a legjobban felkészítették a 2. magyar hadsereget a Szovjetunió elleni harcokra? A Don-kanyarban súlyos veszteségeket szenvedett katonák sorsa régóta viták kereszttüzében áll.","shortLead":"Veszni hagyták vagy a lehetőségekhez képest a legjobban felkészítették a 2. magyar hadsereget a Szovjetunió elleni...","id":"201809__a_2_magyar_hadsereg__donkanyar__torteneszvitak__elatkozott_regiment","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81066171-5fa1-4df7-95e9-9223db131352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b62ffb-261e-49f3-81b5-dfde88b6219d","keywords":null,"link":"/kultura/201809__a_2_magyar_hadsereg__donkanyar__torteneszvitak__elatkozott_regiment","timestamp":"2018. március. 17. 20:00","title":"Írói túlzás, hogy a doni csatavesztés volt a második Mohácsunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2829425-0185-4bac-9435-623a62b9ec83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rendőrakadémia című vígjáték-sorozatban szereplő Jones, azaz Michael Winslow méltó követője lehet az a 19 éves ghánai fiatalember, aki elmondása szerint több mint ötven állat hangját képes utánozni. ","shortLead":"A Rendőrakadémia című vígjáték-sorozatban szereplő Jones, azaz Michael Winslow méltó követője lehet az a 19 éves ghánai...","id":"20180319_konkurenciat_kapott_afrikabol_a_rendorakademia_hires_hangutanzoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2829425-0185-4bac-9435-623a62b9ec83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6b81da-cf4c-4e64-899d-ac4dbf9007ef","keywords":null,"link":"/elet/20180319_konkurenciat_kapott_afrikabol_a_rendorakademia_hires_hangutanzoja","timestamp":"2018. március. 19. 08:45","title":"Konkurenciát kapott Afrikából a Rendőrakadémia híres hangutánzója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f8f4a-3102-4321-91b8-2dadc7bf6389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter rendkívüli hírként jelentette be, hogy pár nappal korábban átadják a hódmezővásárhelyi elkerülőutat.","shortLead":"A miniszter rendkívüli hírként jelentette be, hogy pár nappal korábban átadják a hódmezővásárhelyi elkerülőutat.","id":"20180319_Az_ut_szelerol_szidta_ellenfelet_Lazar_Janos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=356f8f4a-3102-4321-91b8-2dadc7bf6389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a351e4dc-3b91-4605-bb35-8ed5b8d9aa92","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Az_ut_szelerol_szidta_ellenfelet_Lazar_Janos","timestamp":"2018. március. 19. 09:06","title":"Az út széléről szidta ellenfelét Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási videó sztárokkal.","shortLead":"Választási videó sztárokkal.","id":"20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab802fa-110c-4c36-b8ee-ac5baeabc283","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Megtudtuk, kire fog szavazni Erzsi, az ország leghíresebb macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9e6cab-864f-4cdb-90a3-b4b20318e71d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még nem tudják, mi okozhatta a szerencsétlenséget, amely több halálos áldozatot követelt.","shortLead":"Még nem tudják, mi okozhatta a szerencsétlenséget, amely több halálos áldozatot követelt.","id":"20180317_Lakohazra_zuhant_egy_kisrepulo_Manilaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d9e6cab-864f-4cdb-90a3-b4b20318e71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b41b12-5152-459c-839c-182a30bad4aa","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Lakohazra_zuhant_egy_kisrepulo_Manilaban","timestamp":"2018. március. 17. 16:02","title":"Lakóházra zuhant egy kisrepülő Manilában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e034714f-089b-4abb-9347-325e6f81b4da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egyszer nem jött össze, próbáljuk meg még egyszer.","shortLead":"Ha egyszer nem jött össze, próbáljuk meg még egyszer.","id":"20180317_Megint_talalt_a_kozmedia_egy_rettego_svedorszagi_magyart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e034714f-089b-4abb-9347-325e6f81b4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15e5a73-fe47-4ca9-b251-473eb9e24ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megint_talalt_a_kozmedia_egy_rettego_svedorszagi_magyart","timestamp":"2018. március. 17. 19:55","title":"Megint talált a közmédia egy rettegő svédországi magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]