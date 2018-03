Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00d8a0db-1ab5-42b8-b7dc-99f3c1d0df76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Szivarvanyos_holegballonon_hirdeti_magat_a_Jobbik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d8a0db-1ab5-42b8-b7dc-99f3c1d0df76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85978a42-f6a7-47c9-9ec2-12eb5ceee677","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Szivarvanyos_holegballonon_hirdeti_magat_a_Jobbik","timestamp":"2018. március. 26. 16:47","title":"Szivárványos hőlégballonon hirdeti magát a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6974037e-6f94-439f-92fd-53153a3241db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet szerint EU-támogatások egy részét mentette ki külföldre a férfi, aki a gyémántüzletben is érdekelt volt.","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint EU-támogatások egy részét mentette ki külföldre a férfi, aki a gyémántüzletben is érdekelt volt.","id":"20180326_Offshoreceg_es_allami_megrendeles_is_kotodott_az_FBI_magyar_tanujahoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6974037e-6f94-439f-92fd-53153a3241db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb5451-e498-4f52-9944-173f5abf0759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Offshoreceg_es_allami_megrendeles_is_kotodott_az_FBI_magyar_tanujahoz","timestamp":"2018. március. 26. 12:16","title":"Offshore cég és állami megrendelés is kötődött az FBI magyar tanújához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0714e4-6b03-4cb6-8274-1b347c738c9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kállósemjénben egy húsüzemre, Nagykállóban egy kisboltra csaptak le az ellenőrök. ","shortLead":"Kállósemjénben egy húsüzemre, Nagykállóban egy kisboltra csaptak le az ellenőrök. ","id":"20180326_Ujabb_gusztustalan_husuzemre_csaptak_le_a_Nebih_emberei__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f0714e4-6b03-4cb6-8274-1b347c738c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2092534d-cee4-4980-b882-4c6dbee6bbcc","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Ujabb_gusztustalan_husuzemre_csaptak_le_a_Nebih_emberei__video","timestamp":"2018. március. 26. 08:47","title":"Újabb gusztustalan húsüzemre csaptak le a Nébih emberei - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban. A támadás óta Hughes több interjút is adott, amelyekben hibáztatta a francia fegyverviselési törvényeket, sőt, a klub személyzetét is, akik szerinte hanyagságukkal járultak hozzá a tragédia bekövetkezéséhez.","shortLead":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban...","id":"20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0571cd1-9f7f-4862-b8ed-bf3a31f7cf1a","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","timestamp":"2018. március. 26. 14:58","title":"Ott volt a Bataclanban a merényletnél, de szerinte szánalmasak a fegyvertartás szigorításáért tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21895bd-c11e-4459-8282-6be1a7de0994","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehezen bár, de akadt vevő az aranykezekre.","shortLead":"Nehezen bár, de akadt vevő az aranykezekre.","id":"20180327_10_millio_bitcoinba_kerultek_most_vilagkoruli_turnera_indulnak_Mandela_kezei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a21895bd-c11e-4459-8282-6be1a7de0994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af96cc3-ad50-4702-8df5-3435206f4b80","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_10_millio_bitcoinba_kerultek_most_vilagkoruli_turnera_indulnak_Mandela_kezei","timestamp":"2018. március. 27. 11:53","title":"10 millió dollárnyi bitcoinba kerültek, most világkörüli turnéra indulnak Mandela kezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f795b359-b64e-47b5-884a-af55b8fc1fe1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság elutasította az ellenzéki pártok és képviselők Orbán Viktor kormányfő óvodai látogatásai miatt tett kifogásait. Komárom-Esztergom megye 3-as számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága azt állapította meg: nem történt jogellenes kampánytevékenység.","shortLead":"A helyi választási bizottság elutasította az ellenzéki pártok és képviselők Orbán Viktor kormányfő óvodai látogatásai...","id":"20180325_Orban_egyelore_megmenekult_attol_hogy_jogellenesnek_nyilvanitsak_ovodai_kampanyolasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f795b359-b64e-47b5-884a-af55b8fc1fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b9d996-4da9-47df-873f-df7d76b3d780","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Orban_egyelore_megmenekult_attol_hogy_jogellenesnek_nyilvanitsak_ovodai_kampanyolasat","timestamp":"2018. március. 25. 23:57","title":"Orbán egyelőre megmenekült attól, hogy jogellenesnek nyilvánítsák óvodai kampányolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemünk mellett a telefon akkumulátorát is kíméli a mobilos YouTube-hoz elkészített éjszakai felület. A funkció aktiválásához csupán frissíteni kell az alkalmazást, és máris megjelenik a megfelelő kapcsoló.","shortLead":"Szemünk mellett a telefon akkumulátorát is kíméli a mobilos YouTube-hoz elkészített éjszakai felület. A funkció...","id":"20180327_youtube_sotet_tema_bekapcsolas_ejszakai_mod","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcaa584-5058-431d-ba93-b59de30fc263","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_youtube_sotet_tema_bekapcsolas_ejszakai_mod","timestamp":"2018. március. 27. 08:03","title":"Ha ezt bekapcsolja a YouTube-on, tovább üzemel majd a telefonja és még a szemét is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör, virsli azért akad, de inkább a személyes kapcsolatra gyúrnak a pártok.","shortLead":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör...","id":"20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace7b84-80d4-4e72-82dc-9e3ab8e743e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","timestamp":"2018. március. 27. 18:02","title":"Kampány van a mi utcánkban: Szegeden a kutyapárti jelölthöz csöngetett be a fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]