[{"available":true,"c_guid":"8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhely független polgármestere egy jobbikosok által szervezett fórumon beszélt a kórházról, azt állította, egyik szomszédját napokon nem kezelték, sőt, enni sem adtak neki. ","shortLead":"Hódmezővásárhely független polgármestere egy jobbikosok által szervezett fórumon beszélt a kórházról, azt állította...","id":"20180330_MarkiZay_Peter_Az_eletet_kockaztatja_aki_bemegy_a_vasarhelyi_korhazba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0021159-32db-476c-ae3c-12097dc44848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180330_MarkiZay_Peter_Az_eletet_kockaztatja_aki_bemegy_a_vasarhelyi_korhazba","timestamp":"2018. március. 30. 12:55","title":"Márki-Zay Péter: \"Az életét kockáztatja, aki bemegy a vásárhelyi kórházba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5547aa-d14d-4e40-be83-656f9c2960f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes a C-osztály csúcsmodelljének is felvarrta a ráncait, megérkezett az 510 lovas új sportoló.","shortLead":"A Mercedes a C-osztály csúcsmodelljének is felvarrta a ráncait, megérkezett az 510 lovas új sportoló.","id":"20180328_duborog_a_biturbo_v8as_itt_az_uj_mercedesamg_c63","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5547aa-d14d-4e40-be83-656f9c2960f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a7b2e3-f5a5-4134-b171-b3556a015ab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_duborog_a_biturbo_v8as_itt_az_uj_mercedesamg_c63","timestamp":"2018. március. 29. 08:21","title":"Dübörög a biturbó V8-as: itt az új Mercedes-AMG C63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49910169-7f5d-4133-a379-a81714b60d01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ egyik legnagyobb zongoristájának tartották, 102 évet élt.\r

\r

","shortLead":"A világ egyik legnagyobb zongoristájának tartották, 102 évet élt.\r

\r

","id":"20180329_Elhunyt_Rev_Livia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49910169-7f5d-4133-a379-a81714b60d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f161885-90f2-4448-bbf4-c0ef72dcc8d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_Elhunyt_Rev_Livia","timestamp":"2018. március. 29. 12:16","title":"Elhunyt Rév Lívia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cad8373-3e62-48de-be28-aa9707d84b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemzeti fejlesztési miniszter autószalonját \"megtámogató\" cégeknél bukkant szabálytalanságokra az unió csalás elleni hivatala, az ügyészség azonban elengedte az ügyet.","shortLead":"A nemzeti fejlesztési miniszter autószalonját \"megtámogató\" cégeknél bukkant szabálytalanságokra az unió csalás elleni...","id":"20180329_sesztak_miklos_olaf_ugyeszseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cad8373-3e62-48de-be28-aa9707d84b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02c9ccc-c740-4e70-83a2-b3b0e10aebfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_sesztak_miklos_olaf_ugyeszseg","timestamp":"2018. március. 29. 07:45","title":"Seszták Miklós is lebukott az OLAF előtt, de megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Alfoldi_Robert_kirakta_elsore_letiltott_beszelgetesenek_teljes_videojat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b683b43-dff2-4adb-b55a-b0d99bd0381f","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_Alfoldi_Robert_kirakta_elsore_letiltott_beszelgetesenek_teljes_videojat","timestamp":"2018. március. 30. 10:10","title":"Alföldi Róbert kirakta elsőre letiltott beszélgetésének teljes videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet sor Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök tárgyalásaira.","shortLead":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet...","id":"20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca374bca-6b8a-48dc-80ba-33c4a53e2bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","timestamp":"2018. március. 29. 11:21","title":"Megvan a Korea-közi csúcs dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f9f740-8ecd-48c2-8449-dc5eb02f26c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább nyolc palesztin vesztette életét, s 1100 sebesült meg az izraeli rendfenntartó erőkkel kitört pénteki összecsapásokban. ","shortLead":"Legalább nyolc palesztin vesztette életét, s 1100 sebesült meg az izraeli rendfenntartó erőkkel kitört pénteki...","id":"20180330_Durvul_a_helyzet_Gazaban__nyolc_halott_1100_sebesult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25f9f740-8ecd-48c2-8449-dc5eb02f26c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a447ebf-49ff-4b1b-b22b-cb0d65e5e27a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Durvul_a_helyzet_Gazaban__nyolc_halott_1100_sebesult","timestamp":"2018. március. 30. 17:46","title":"Durvul a helyzet Gázában – nyolc halott, 1100 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ce5f6a-273e-40fe-b33a-3c63d92c864d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egyes véleményeknek, és nem azok képviselőinek kell a médiatartalomban megjelenniük – állítja a közmédia, amely a sajtószabadságra hivatkozva küzd az ellen, hogy ellenzékieket is meg kelljen hívnia műsorába. Nyolcvan milliárd forintból kiegyensúlyozott szerkesztésre nem futja, jogi érvelésre azonban igen.","shortLead":"Az egyes véleményeknek, és nem azok képviselőinek kell a médiatartalomban megjelenniük – állítja a közmédia, amely...","id":"20180330_A_kozmedia_szerint_az_o_szabadsagukat_serti_ha_ellenzekieket_is_be_kell_hivniuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7ce5f6a-273e-40fe-b33a-3c63d92c864d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17255f1-a30a-44d6-8b11-20a6c0d3b071","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_A_kozmedia_szerint_az_o_szabadsagukat_serti_ha_ellenzekieket_is_be_kell_hivniuk","timestamp":"2018. március. 30. 09:38","title":"A közmédia szerint az ő szabadságukat sérti, ha ellenzékieket is be kell hívniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]