[{"available":true,"c_guid":"759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szocialista Varga László egy hajszállal esélyesebbnek tűnik, ugyanis nagyobb arányban tudja integrálni az ellenzéki szavazókat, mint a Jobbik jelöltje. De Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. számú választókerületében idén is háromesélyes a verseny, ahogy 2014-ben volt.","shortLead":"A szocialista Varga László egy hajszállal esélyesebbnek tűnik, ugyanis nagyobb arányban tudja integrálni az ellenzéki...","id":"20180403_Az_MSZP_jeloltje_gyozheti_le_a_Fideszt_Miskolcon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ca20cf-0681-4bd9-8cf9-0e324e3abe9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Az_MSZP_jeloltje_gyozheti_le_a_Fideszt_Miskolcon","timestamp":"2018. április. 03. 10:00","title":"Az MSZP jelöltje győzheti le a Fideszt Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok számára. A fókuszban természetesen az üzenetküldő platformokra fókuszáló megoldások fejlesztése áll.","shortLead":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok...","id":"20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b329bcf-2126-4bd2-92b1-efe49f95895e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","timestamp":"2018. április. 03. 14:03","title":"Újítana a Viber, már csak az ötletket várják ahhoz, hogy mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e17ffd-1e32-44bb-835c-01a464e825a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erőtől duzzadó méretes négykerekű képességeit talán nem pont egy ilyen helyen kellett volna próbálgatni. Megbánásnak pedig nem sok nyoma van.","shortLead":"Az erőtől duzzadó méretes négykerekű képességeit talán nem pont egy ilyen helyen kellett volna próbálgatni. Megbánásnak...","id":"20180402_a_nap_videoja_szentendrei_zold_teruleten_driftel_a_mercedes_divatterepjaro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e17ffd-1e32-44bb-835c-01a464e825a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0f0448-db7c-4eaa-a479-8efd38bf5bf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_a_nap_videoja_szentendrei_zold_teruleten_driftel_a_mercedes_divatterepjaro","timestamp":"2018. április. 02. 06:41","title":"A nap szomorú videója: szentendrei zöldterületen driftel a Mercedes divatterepjárós, aki Ladával kezdte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa nem akkora forradalmár, hogy a pokolt eltörölje.","shortLead":"Ferenc pápa nem akkora forradalmár, hogy a pokolt eltörölje.","id":"20180402_A_Vatikan_mindenkit_megnyugtat_letezik_pokol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5142694-6381-4ad9-ad83-10a892293d6f","keywords":null,"link":"/elet/20180402_A_Vatikan_mindenkit_megnyugtat_letezik_pokol","timestamp":"2018. április. 02. 15:31","title":"A Vatikán mindenkit megnyugtat: létezik pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","shortLead":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","id":"20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04791bb8-47c5-410b-bf13-c80a66f405d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","timestamp":"2018. április. 01. 15:03","title":"Reptéri buszok ütközése: kilenc embert vittek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 400 különféle számítási művelet elvégzésében segít az alábbi ingyenes webszolgáltatás.","shortLead":"Több mint 400 különféle számítási művelet elvégzésében segít az alábbi ingyenes webszolgáltatás.","id":"20180402_omni_calculator_tobb_szaz_szamologep_egy_weboldalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2fb6d3-994f-4348-98f2-0dbf868e9a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_omni_calculator_tobb_szaz_szamologep_egy_weboldalon","timestamp":"2018. április. 02. 12:03","title":"Érdemes felkeresni: több száz fajta számológép van ezen a weboldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2a5bcc-1838-48bf-b29f-723a5ba83dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a hvg.hu feltárta, hogy Schmitt Pál másolta doktori disszertációjának jelentős részét, a Semmelweis Egyetem megvonta tőle a címet. Schmitt egy ideig még kitartott, végül 2012. április 2-án 13.16 perckor, épp hat évvel ezelőtt bejelentette lemondását. Megbocsátani - neki - sokáig tartott.","shortLead":"Miután a hvg.hu feltárta, hogy Schmitt Pál másolta doktori disszertációjának jelentős részét, a Semmelweis Egyetem...","id":"20180402_A_nap_amikor_Schmitt_Pal_megbukott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2a5bcc-1838-48bf-b29f-723a5ba83dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d50e715-307d-4391-85b2-a185abc029d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_A_nap_amikor_Schmitt_Pal_megbukott","timestamp":"2018. április. 02. 13:16","title":"A nap, amikor Schmitt Pál megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea001721-9a63-459d-b9a4-ae6252a82500","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csokoládé karbonlábnyomát és az édesség más környezeti hatásait vizsgálták a Manchesteri Egyetem kutatói, felmérve az összetevők, a gyártási folyamat, a csomagolás, a szállítás és a keletkező hulladék környezeti hatásait.","shortLead":"A csokoládé karbonlábnyomát és az édesség más környezeti hatásait vizsgálták a Manchesteri Egyetem kutatói, felmérve...","id":"20180402_csokolade_karbonlabnyom_csoki_okologiai_labnyom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea001721-9a63-459d-b9a4-ae6252a82500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7168ed9-9492-49cb-970e-28d474cefac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_csokolade_karbonlabnyom_csoki_okologiai_labnyom","timestamp":"2018. április. 02. 11:03","title":"Nem azt üzenik a tudósok, hogy ne együnk többet csokoládét, de azért lenne itt valami fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]