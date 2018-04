Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15afb675-acd0-4ca3-a190-631104e445ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász Péterék szerint Orbán nem Magyarországot, csak a zsákmányt védi.","shortLead":"Juhász Péterék szerint Orbán nem Magyarországot, csak a zsákmányt védi.","id":"20180405_a_Lanchidon_akciozott_az_egyutt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15afb675-acd0-4ca3-a190-631104e445ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1743d383-790c-46aa-8923-9120066a0e21","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_a_Lanchidon_akciozott_az_egyutt","timestamp":"2018. április. 05. 07:10","title":"A Lánchídon akciózott, óriásmolinóval üzent Orbánról az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy látszik, hogy az útkezelő társaság munkatársainak figyelmét adott esetben ilyen egyedi módon kell felhívni a problémákra.","shortLead":"Úgy látszik, hogy az útkezelő társaság munkatársainak figyelmét adott esetben ilyen egyedi módon kell felhívni...","id":"20180406_a_nap_fotoja_viragokat_ultettek_a_katyukba_aminek_meg_is_lett_a_hatasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a926ef-c86d-4a5e-a6a6-2edc7ce4025e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_a_nap_fotoja_viragokat_ultettek_a_katyukba_aminek_meg_is_lett_a_hatasa","timestamp":"2018. április. 06. 06:41","title":"A nap fotója: virágokat ültettek a kátyúkba, aminek meg is lett a hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatók között nincs vita arról, hogy a Fidesz nyeri a vasárnapi választást, a győzelem arányáról azonban nincs egyetértés. Míg ugyanis a többség valószínűtlennek tartja ezt, a Medián a legfrissebb (a HVG e heti számában megjelenő) mérésében masszív kétharmadot mért a Fidesz-KDNP-nek. Mindeközben Hódmezővásárhely után sokat erősen kételkednek abban, hogy az országban most uralkodó állapotok között lehet-e valójában pontosan mérni a közhangulatot. A Medián maga is figyelmeztet több olyan tényezőre, amely még befolyásolhatja az eredményt.","shortLead":"A közvélemény-kutatók között nincs vita arról, hogy a Fidesz nyeri a vasárnapi választást, a győzelem arányáról azonban...","id":"201814__medianfelmeres__erosodo_fidesz__nepszeru_kormany__rejtozo_ketharmad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd2ba33-229b-4dee-9460-da58b0f8067b","keywords":null,"link":"/itthon/201814__medianfelmeres__erosodo_fidesz__nepszeru_kormany__rejtozo_ketharmad","timestamp":"2018. április. 04. 15:40","title":"Kétharmad? – a Medián elsöprő Fidesz-győzelmet mért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jelenleg a fejlesztők munkaerő- és építőanyag-hiánnyal küzdenek, és nem kedvez a fejlesztéseknek az sem, hogy még mindig nem derült ki, meghosszabbítják-e a kedvezményes lakásáfát 2019 után. ","shortLead":"Jelenleg a fejlesztők munkaerő- és építőanyag-hiánnyal küzdenek, és nem kedvez a fejlesztéseknek az sem, hogy még...","id":"20180406_Ket_projektjet_is_halasztja_a_lakasfejleszto_Cordia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90aa16ab-0d9d-4a61-80a3-6871acb7ca56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5362727-b871-4fa2-9248-321e5fd7907a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Ket_projektjet_is_halasztja_a_lakasfejleszto_Cordia","timestamp":"2018. április. 06. 10:20","title":"Itt az első nagy ingatlanfejlesztő, aki elérte a maximumát: két projektjét is halasztja a Cordia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c2dfea-785c-48c5-a6bc-1093af9ae525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De így is toronymagasan vezet a Publicus szerint is. Az MSZP enyhén növekedett, ahogy a Jobbik is. Elkezdtek számháborút vívni a közvélemény-kutatók.","shortLead":"De így is toronymagasan vezet a Publicus szerint is. Az MSZP enyhén növekedett, ahogy a Jobbik is. Elkezdtek...","id":"20180405_Olvad_a_Fidesz_tabora","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c2dfea-785c-48c5-a6bc-1093af9ae525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf887400-5a9a-4d75-8b71-583c492617e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Olvad_a_Fidesz_tabora","timestamp":"2018. április. 05. 12:35","title":"Olvad a Fidesz tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4add6c4-c4e6-4516-bd01-be89dff7afb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan érzik úgy egy fizetős, de végül nem túl jónak bizonyuló alkalmazás letöltése után, hogy legszívesebben visszakérnék az árát. Erre eddig csupán néhány órájuk volt az androidosoknak, de nemrég két hétre nőtt ez az időkeret.","shortLead":"Sokan érzik úgy egy fizetős, de végül nem túl jónak bizonyuló alkalmazás letöltése után, hogy legszívesebben...","id":"20180406_android_alkalmazas_penzvisszaterites_play_store_refund","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4add6c4-c4e6-4516-bd01-be89dff7afb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631c4602-9ddf-4c83-81d0-6e01f6fb7d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_android_alkalmazas_penzvisszaterites_play_store_refund","timestamp":"2018. április. 06. 08:03","title":"Jó hírt kaptak az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője két rémisztő lehetőséget vizionált a Magyar Időknek adott interjúban arra az esetre, ha pártja bukná a választást vasárnap. ","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője két rémisztő lehetőséget vizionált a Magyar Időknek adott interjúban arra az esetre, ha pártja...","id":"20180406_a_fidesz_kdnp_soha_nem_kotne_koaliciot_egyik_ellenzeki_parttal_sem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60287eb2-5781-47f3-b412-22e44ac0b021","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_a_fidesz_kdnp_soha_nem_kotne_koaliciot_egyik_ellenzeki_parttal_sem","timestamp":"2018. április. 06. 08:07","title":"Gulyás: A Fidesz-KDNP soha nem kötne koalíciót egyik ellenzéki párttal sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477ee38b-d223-47f1-a0b7-6053a34d33ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hányszor lehet még elsütni ezt a trükköt a Facebookon?","shortLead":"Hányszor lehet még elsütni ezt a trükköt a Facebookon?","id":"20180406_kamu_facebook_sorsolas_mercedes_benz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=477ee38b-d223-47f1-a0b7-6053a34d33ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b852812-bc06-4165-abc0-165209de0301","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_kamu_facebook_sorsolas_mercedes_benz","timestamp":"2018. április. 06. 10:22","title":"Már 20 ezren követik a kamu Mercedes-sorsolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]