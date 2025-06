A köztévé visszavonja Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűjét, gyűlöletkeltésre hivatkoznak

Gyűlöletkeltésre és az előítéletek erősítésére alkalmas megnyilvánulásai miatt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) az Aranyosi Péter humoristának 2017-ben adományozott Karinthy-gyűrűt visszavonja – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája hétfőn.

A döntésről Altorjai Anita és Papp Dániel vezérigazgatók közös levélben értesítették Aranyosi Pétert, akit felszólítottak, hogy a saját nevével összefüggésben ne használja a Karinthy-gyűrű díjazottja kifejezést.

Indoklásuk szerint a humorista az elmúlt időszakban “többször is olyan kijelentéseket tett nyilvánosan, amelyek nemcsak ízléstelenek és kirekesztőek voltak, de súlyosan sértették egyes nemzetiségek és népcsoportok méltóságát, és megnyilvánulásai alkalmasak voltak gyűlölet szítására, az előítéletek erősítésére – mindezt a humor köntösébe bújtatva.”

A közleményben szerepel az is, hogy ez az eset figyelmeztetés minden közszereplő számára: az elismerés nem kiváltság, hanem felelősség.

Ugyan az nem szerepel a tájékoztatásban, hogy Aranyosi Péter mely kijelentései és megnyilvánulásaira hivatkoznak, mint a Telex írja, minden bizonnyal arra a májusi interjújára is gondolhatnak, amelyet a Partizánnak adott, ebben a humorista a beszélgetésen többek között „dakoták” névvel illette a romákat, akiket tetvesnek nevezett. A 444 szerint előkerült Aranyosi korábbi, otromba cigányozása is, illetve máskor eléggé ízléstelenül „Auschwitzból szökött zsidó nénikről” is beszélt már.

Az MTVA négy évvel ezelőtt Galla Miklós Karinthy-gyűrűjét vonta vissza, amit ő már meg sem kapott. A visszavonásról döntők azután határoztak így, hogy meztelenkedett az egyik előadásán, és erről videófelvétel is készült.