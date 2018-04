Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd214d0-8480-44ba-9876-c255add9dc55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittasság gyanúja miatt állítottak meg a mátészalkai rendőrök egy gépkocsival közlekedő férfit.","shortLead":"Ittasság gyanúja miatt állítottak meg a mátészalkai rendőrök egy gépkocsival közlekedő férfit.","id":"20180411_ittas_vezetes_igazoltatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd214d0-8480-44ba-9876-c255add9dc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d738dd-3e56-444e-a6a5-716133dde3d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_ittas_vezetes_igazoltatas","timestamp":"2018. április. 11. 14:21","title":"Csak igazoltatni akarták a rendőrök az ittas sofőrt, de sokkal nagyobb fogás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5cd92e-8b38-4fcb-a193-32c012d7c3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 11-e József Attila születésnapja, s egyben a Magyar Költészet Napja. Ennek apropóján gyűjtöttünk össze 11 felejthetetlen megzenésített verset. ","shortLead":"Április 11-e József Attila születésnapja, s egyben a Magyar Költészet Napja. Ennek apropóján gyűjtöttünk össze 11...","id":"20180411_Baccal_velem_Hetedik_Tiszta_szivvel__a_kolteszet_tenyleg_rock_and_roll","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de5cd92e-8b38-4fcb-a193-32c012d7c3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b3b0be-7d36-432e-9112-df6a6f4ae5ac","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Baccal_velem_Hetedik_Tiszta_szivvel__a_kolteszet_tenyleg_rock_and_roll","timestamp":"2018. április. 11. 14:10","title":"Baccál vélem, Hetedik, Tiszta szívvel – a költészet tényleg rock and roll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180412_On_Soroszsoldos_Igy_segithet_a_kormanyparti_sajtonak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86f221b-63e7-45a6-81b3-94b66e5e8007","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_On_Soroszsoldos_Igy_segithet_a_kormanyparti_sajtonak","timestamp":"2018. április. 12. 12:23","title":"Ön Soros-zsoldos? Így segíthet a kormánypárti sajtónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április 8-án, az igen valószínűtlen. A vád mégsem múlik egyhamar, mert annak sokszorosításához többek érdeke fűződik.","shortLead":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április...","id":"20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81277c23-51ef-4969-b78d-deb597d322d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 12. 11:30","title":"Az ellenzék új ruhája: eltűnt szavazatokkal takaróznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma vele.","shortLead":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma...","id":"20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277a199-9fd8-454f-8fab-d86a85faff41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","timestamp":"2018. április. 11. 13:26","title":"Olyan mint a Passat, de kicsit kisebb és olcsóbb: itt az új VW Lavida Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e761b3-93b4-4f2c-afce-f7a16881cc85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A Dunántúl nagy részén érdemes felkészülni a rossz időre.","shortLead":"A Dunántúl nagy részén érdemes felkészülni a rossz időre.","id":"20180412_Jonnek_a_viharok_het_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6e761b3-93b4-4f2c-afce-f7a16881cc85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdca35b2-e940-4775-a57d-bd12b3e70e81","keywords":null,"link":"/idojaras/20180412_Jonnek_a_viharok_het_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. április. 12. 05:31","title":"Jönnek a viharok, hét megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fef586-0379-493d-be15-e81d07f5a3cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszállás közben oldalára borult egy műtrágyát szállító helikopter a Békés megyei Körösladány külterületén csütörtök délután. Az eddig hírek szerint senki sem sérült meg, de a helikopter alaposan összetört. A baleset okáról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Felszállás közben oldalára borult egy műtrágyát szállító helikopter a Békés megyei Körösladány külterületén csütörtök...","id":"20180412_romma_tort_egy_helikopter_korosladanynal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96fef586-0379-493d-be15-e81d07f5a3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67675d5-61fc-40b5-bcb4-010c7082ef91","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_romma_tort_egy_helikopter_korosladanynal","timestamp":"2018. április. 12. 20:05","title":"Rommá tört egy helikopter Körösladánynál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem közleményben ítélte el a Figyelő csütörtöki cikkét, amely a kormány vélt ellenségeit listázza, Soros György embereinek kikiáltva őket. A CEU szerint kirívó megfélemlítési kísérletről van szó, \"amely veszélyes az akadémiai szabadságra, és így a teljes magyar tudományos életre.\"","shortLead":"A Közép-európai Egyetem közleményben ítélte el a Figyelő csütörtöki cikkét, amely a kormány vélt ellenségeit listázza...","id":"20180412_A_CEU_a_Figyelo_listazasarol_Ez_egy_kirivo_megfelemlitesi_kiserlet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e6ed58-565d-4299-8a65-0b5bf103aeb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_CEU_a_Figyelo_listazasarol_Ez_egy_kirivo_megfelemlitesi_kiserlet","timestamp":"2018. április. 12. 17:09","title":"A CEU a Figyelő listázásáról: \"Ez egy kirívó megfélemlítési kísérlet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]