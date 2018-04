Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b6704ae-792f-4dcc-8f3f-d12e81aa54e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János, Kunhalmi Ágnes, Hiller István és Kocsis Máté például már biztosan nyert.","shortLead":"Lázár János, Kunhalmi Ágnes, Hiller István és Kocsis Máté például már biztosan nyert.","id":"20180414_Valasztas_ittott_mar_100_szazalekos_a_feldolgozottsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b6704ae-792f-4dcc-8f3f-d12e81aa54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d3aa4e-e1f9-4bf8-89d9-da1ce3a9d1be","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Valasztas_ittott_mar_100_szazalekos_a_feldolgozottsag","timestamp":"2018. április. 14. 16:34","title":"Választás: itt-ott már 100 százalékos a feldolgozottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85cdc49-4d34-48a0-af7b-e0df984c2d20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vasárnaptól már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat lebonyolítani, ezzel megszűnik a közbeszerzések papír alapú ügyintézése.","shortLead":"Vasárnaptól már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat...","id":"20180415_Matol_nem_lehet_papiron_kozbeszerzest_nyerni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f85cdc49-4d34-48a0-af7b-e0df984c2d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bd9675-5ff1-4093-8857-b056148e716b","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Matol_nem_lehet_papiron_kozbeszerzest_nyerni","timestamp":"2018. április. 15. 07:49","title":"Mától nem lehet papíron közbeszerzést nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Antonio Guterres főtitkár.","shortLead":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be...","id":"20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753ace60-510a-4821-ba83-fdb6cc11f30f","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","timestamp":"2018. április. 13. 18:42","title":"Vegyifegyver-ellenőrök érkeztek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A névváltás egy több éve tartó folyamat része.","shortLead":"A névváltás egy több éve tartó folyamat része.","id":"20180413_Hetfon_valt_nevet_az_FHB_Bank_hetvegen_all_a_honlapja_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5ba1dd-992a-405e-bee8-2e50a1c732cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Hetfon_valt_nevet_az_FHB_Bank_hetvegen_all_a_honlapja_is","timestamp":"2018. április. 13. 17:34","title":"Hétfőn vált nevet az FHB Bank, hétvégén áll a honlapja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2999067-7745-44bf-adbf-4c8899139e52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Telekürtölte a helyi sajtót az elektromos rollerek bérbeadásával foglalkozó startup, hogy ki akarják zavarni San Franciscóból. A város illetékesei azt mondják, csak szabályozni szeretnének, mert túl sok az itt-ott elhagyott bérroller.","shortLead":"Telekürtölte a helyi sajtót az elektromos rollerek bérbeadásával foglalkozó startup, hogy ki akarják zavarni San...","id":"20180414_Az_exUberes_attol_tart_kitiltjak_San_Franciscobol_a_ceget_a_szanaszet_hagyott_rollerek_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2999067-7745-44bf-adbf-4c8899139e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209dd9bd-fbc0-4d0a-9034-62b69d302ce6","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Az_exUberes_attol_tart_kitiltjak_San_Franciscobol_a_ceget_a_szanaszet_hagyott_rollerek_miatt","timestamp":"2018. április. 14. 14:47","title":"Az ex-Uberes attól tart, kitiltják San Franciscóból a cégét a szanaszét hagyott rollerek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció ezt is átalakíthatja, ahogyan Dubaiban ezzel meg is próbálkoznak mostantól. ","shortLead":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció...","id":"20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf23a2a-271e-41a0-a29d-e7ccd27eae89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","timestamp":"2018. április. 14. 13:47","title":"Dubaiban lesznek először digitális rendszámtáblák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Orbán mindig csak annyira provokálta az EU-t, hogy az ne lépjen közbe, de eközben kiüresítette a magyar demokráciát, hogy újra ott tartsunk, mint 1989 előtt – írta a német lap.","shortLead":"Orbán mindig csak annyira provokálta az EU-t, hogy az ne lépjen közbe, de eközben kiüresítette a magyar demokráciát...","id":"20180414_Der_Spiegel_Orban_a_legveszelyesebb_politikus_az_EUban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74709a09-ee66-4226-9ae3-0809175d545b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Der_Spiegel_Orban_a_legveszelyesebb_politikus_az_EUban","timestamp":"2018. április. 14. 13:13","title":"Der Spiegel: Orbán a legveszélyesebb politikus az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a9a9b-312c-4720-b1c1-01d83243423d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden idők legnagyobb kormányellenes tüntetését rendezték meg szombaton demokráciát és új választójogi törvényt követelve. A szervezők azt ígérik, folytatják.","shortLead":"Minden idők legnagyobb kormányellenes tüntetését rendezték meg szombaton demokráciát és új választójogi törvényt...","id":"20180415_Egeszen_kulonleges_hangulatu_szurrealis_kepeket_hozott_a_szombati_gigatuntetes_szombat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a9a9b-312c-4720-b1c1-01d83243423d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315ed8d2-775f-48eb-8248-7209d652987e","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Egeszen_kulonleges_hangulatu_szurrealis_kepeket_hozott_a_szombati_gigatuntetes_szombat","timestamp":"2018. április. 15. 01:10","title":"Egészen különleges hangulatú, szürreális képeket hozott a szombati gigatüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]