[{"available":true,"c_guid":"37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mondja valaki azt, hogy Oroszországban nincsenek ötletes vállalkozók: Alekszej Jakusev uljanovszki vállalkozó piacra dobta a Novicsok nevű napraforgóolajat. A Novicsok szó márciusban tett szert kétes világhírnévre: ez volt a neve annak az idegméregnek, amellyel az angliai Salisbury-ben merényletet követtek el Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija ellen.","shortLead":"Még mondja valaki azt, hogy Oroszországban nincsenek ötletes vállalkozók: Alekszej Jakusev uljanovszki vállalkozó...","id":"20180420_Megjelent_a_Novicsok_az_orosz_piacon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6240b-fa18-4ef9-a220-270edc8ce663","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Megjelent_a_Novicsok_az_orosz_piacon","timestamp":"2018. április. 20. 15:53","title":"Megjelent a Novicsok az orosz piacon, de nem az idegméreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába kért bocsánatot az ártatlan áldozatoktól és hozzátartozóiktól a magát hamarosan feloszlató baszk terrorszervezet, az ETA, a megszólítottak közölték, nem kérnek a szavakból. ","shortLead":"Hiába kért bocsánatot az ártatlan áldozatoktól és hozzátartozóiktól a magát hamarosan feloszlató baszk terrorszervezet...","id":"20180420_Az_ETA_aldozatainak_rokonai_nem_kernek_a_bocsanatkeresbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84497c7b-e857-41e4-9c9e-48dcffd59fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Az_ETA_aldozatainak_rokonai_nem_kernek_a_bocsanatkeresbol","timestamp":"2018. április. 20. 17:36","title":"Az ETA áldozatainak rokonai nem kérnek a bocsánatkérésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is meghaltak\".","shortLead":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is...","id":"20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175d8999-b716-4a51-a2df-bf9fa14f388f","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","timestamp":"2018. április. 19. 14:21","title":"A varsói gettó felkelőire emlékeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendeki Ágnes, Demjén Péter, Őzéné Hajdú Mária, Seres Lívia tag és Tóth Gyöngyi póttag bejelentette lemondását az OBT-tagságról. Meglévő vezetői és bírói feladataikra, családi okra hivatkoztak. ","shortLead":"Rendeki Ágnes, Demjén Péter, Őzéné Hajdú Mária, Seres Lívia tag és Tóth Gyöngyi póttag bejelentette lemondását...","id":"20180419_tobben_lemondtak_az_orszagos_biroi_tanacsban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65095be8-e24a-40a2-9dbc-1a2d5099f72e","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_tobben_lemondtak_az_orszagos_biroi_tanacsban","timestamp":"2018. április. 19. 10:33","title":"Többen lemondtak az Országos Bírói Tanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia tréner egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik az angol futballklubtól.","shortLead":"A francia tréner egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik az angol futballklubtól.","id":"20180420_22_ev_utan_tavozik_az_arsenal_menedzsere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4998be56-afec-4589-b170-0dcca9b8e5ce","keywords":null,"link":"/sport/20180420_22_ev_utan_tavozik_az_arsenal_menedzsere","timestamp":"2018. április. 20. 11:23","title":"Wenger out: 22 év után távozik az Arsenal menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás óta először adott interjút a Kossuth rádiónak Orbán Viktor, aki jókedvűen, boldogan ült be a stúdióba. Szerinte a vesztes ellenzéket nem kell kioktatni, inkább megértéssel kell felé fordulni. Nagy változásokat tervez a Miniszterelnökségen, de Varga Mihályt megtartja.","shortLead":"A választás óta először adott interjút a Kossuth rádiónak Orbán Viktor, aki jókedvűen, boldogan ült be a stúdióba...","id":"20180420_megvedte_a_soros_listat_megallapodna_a_nokkel_orban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4cad03-5d84-44df-b87e-94c49e74ed5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_megvedte_a_soros_listat_megallapodna_a_nokkel_orban","timestamp":"2018. április. 20. 08:30","title":"Orbán megvédte a Soros-listát és megállapodna a nőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb16d15f-7ea2-48c9-a064-303a47650157","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"21. századi kép- és hangminőségben nézhetjük gyerekkorunk klasszikusát.","shortLead":"21. századi kép- és hangminőségben nézhetjük gyerekkorunk klasszikusát.","id":"20180419_Eljen_Ujra_moziban_a_Szaffi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb16d15f-7ea2-48c9-a064-303a47650157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e598e34-3c61-4f54-b91f-7ad8420fd66b","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Eljen_Ujra_moziban_a_Szaffi","timestamp":"2018. április. 19. 16:25","title":"Éljen! Újra moziban a Szaffi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg a nyilvánosság előtt férje nélkül.","shortLead":"Akár a \"tisztelt first lady\" is fontos szerepet kapnak a koreai rendezésben. Zsi Szol Dzu múlt héten először jelent meg...","id":"20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bed85c-25e7-4daf-a592-b4b8caa3241a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ecc3ba-1259-41b8-8c13-f96fdc57d750","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_allitolag_first_ladyve_tettek_meg_kim_dzsong_un_feleseget","timestamp":"2018. április. 19. 14:59","title":"Állítólag first ladyvé tették meg Kim Dzsong Un feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]