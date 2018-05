A hosszú évek fejlesztéseinek köszönhetően hiába lettek egyre jobbak a képszerkesztő szoftverek, vannak dolgok, amikkel továbbra is meggyűlik a bajuk. Ilyen például, amikor egy kép hiányos, és a programmal kellene kiegészíteni. A jelek szerint erre a problémára (is) megoldás lehet a mesterséges intelligencia, az Nvidia pedig nemrég meg is mutatta, hogyan képzeli el az áttörést jelentő technológiát.

A cég a napokban jelentette be, hogy létrehozta az úgynevezett image inpainting metódust, melynek lényege, hogy a mesterséges intelligencia segítségével szerkeszti vagy egészíti ki a képeket – mindegy, hogy csak néhány pixel vagy egy egész terület hiányzik róla. Sőt, a technológia arra is jó, hogy dolgokat tüntessünk el a képről és a helyükre az eddiginél sokkal realisztikusabb dolgot tegyünk.

Az igazi újdonság az Nvidia megoldásában, hogy gyakorlatilag bármekkora méretű és formájú lyukat képes kitölteni a képen. Mindehhez a mélytanulás módszerét használták, a szakemberek több tízezer hibás képpel tanították meg a rendszernek, hogyan kell precízen dolgozni.

Persze a fenti példa alapján a technológia még nem egészen tökéletes, de már így is nagyon komoly eredmény, hogy gyakorlatilag bármilyen dolgot el lehet tünteni vele a képekről.

A technológia a jövőben komoly segítség lehet a képszerkesztők számára.

