Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e32686a9-1e7a-4214-abf5-c495590011da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Veszélyes és teljességgel érthetetlen az ilyesmi.","shortLead":"Veszélyes és teljességgel érthetetlen az ilyesmi.","id":"20180520_ferihegyi_gyorsforgalmi_paintball_sarkany_center","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e32686a9-1e7a-4214-abf5-c495590011da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6ab6be-f389-4d58-b85e-5adb45ab9efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_ferihegyi_gyorsforgalmi_paintball_sarkany_center","timestamp":"2018. május. 20. 15:25","title":"Paintball puskával lőtte valaki az autósokat a Ferihegyi úti gyaloghídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cd540c-505b-4a13-9c60-9619832016bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ha több a támogatás, előbb-utóbb több gyermek születik – eddig nagyjából erre egyszerűsítette le családpolitikáját az Orbán-kormány, amivel még a régiós versenytársak többségétől is leszakadt az ország.","shortLead":"Ha több a támogatás, előbb-utóbb több gyermek születik – eddig nagyjából erre egyszerűsítette le családpolitikáját...","id":"201816__csokkeno_nepesseg__noi_szerepek__gazdasagi_fejlodes__fogyatkozo_eselyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50cd540c-505b-4a13-9c60-9619832016bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22efc46e-f707-42a0-871e-d513099abd0e","keywords":null,"link":"/itthon/201816__csokkeno_nepesseg__noi_szerepek__gazdasagi_fejlodes__fogyatkozo_eselyek","timestamp":"2018. május. 19. 16:30","title":"Nem látszik, hogy megszületne az Orbán-kormány megoldása a népességcsökkenés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3cd6ba-3cfb-4552-8e00-b07ad5d894ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem érti, ne higgye azt, hogy benne van a hiba, elmagyarázzuk, mi is történt pénteken a Budapest-Pécs vonalon.","shortLead":"Aki nem érti, ne higgye azt, hogy benne van a hiba, elmagyarázzuk, mi is történt pénteken a Budapest-Pécs vonalon.","id":"20180519_Vonatpotlo_vonat_kellett_a_MAVnak_a_vonatpotlo_busz_keves_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d3cd6ba-3cfb-4552-8e00-b07ad5d894ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e343550d-2906-44a9-a292-8f7ae03ac668","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Vonatpotlo_vonat_kellett_a_MAVnak_a_vonatpotlo_busz_keves_volt","timestamp":"2018. május. 19. 14:34","title":"Vonatpótló vonat kellett a MÁV-nak, a vonatpótló busz kevés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450fa8c4-d224-4ac3-94bd-8e045348f063","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"A vállalkozások után különféle tantárgyak keretében több felsőoktatási intézmény is tanítja ezeket a relaxációs technikákat, amelyek a cégvezetők stressztűrő és alkalmazkodóképességét fejlesztik. ","shortLead":"A vállalkozások után különféle tantárgyak keretében több felsőoktatási intézmény is tanítja ezeket a relaxációs...","id":"201820__mindfulness__relaxacios_trening__iskolai_onkentesek__a_tudat_hatarozza_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=450fa8c4-d224-4ac3-94bd-8e045348f063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00230d24-cbfa-412c-84c3-c1b8d93d5958","keywords":null,"link":"/kkv/201820__mindfulness__relaxacios_trening__iskolai_onkentesek__a_tudat_hatarozza_meg","timestamp":"2018. május. 20. 08:30","title":"Idehaza is egyetemi tantárgy lett a tudatos jelenlét \"művészete\", a mindfulness","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","shortLead":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","id":"20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e288037-3b7c-4254-9c7a-f34f84f66868","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Beérett az Orbán-álom, Dzsudzsák lelép az Emirátusokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2 nem szolgáltatott adatot a tavalyi nézettségről és a bevételekről az Artisjusnak, ezért a jogkezelő szervezet nem tudja kiállítani a számlát. Pereskedés következhet. ","shortLead":"A TV2 nem szolgáltatott adatot a tavalyi nézettségről és a bevételekről az Artisjusnak, ezért a jogkezelő szervezet nem...","id":"20180520_MEg_mindig_nem_fizet_jogdijat_Andy_Vajna_teveje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5459fca3-0635-4059-b60d-86aceb74cf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_MEg_mindig_nem_fizet_jogdijat_Andy_Vajna_teveje","timestamp":"2018. május. 20. 08:42","title":"Még mindig nem fizet jogdíjat Andy Vajna tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Homoszexualitással kapcsolatos témában talán soha tett még ilyen elfogadó kijelentést a katolikus egyház egyetlen korábbi vezetője sem.","shortLead":"Homoszexualitással kapcsolatos témában talán soha tett még ilyen elfogadó kijelentést a katolikus egyház egyetlen...","id":"20180521_Egyetlen_papa_sem_volt_meg_ennyire_megengedo_egy_meleggel_szemben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd08abf-45c1-49ab-9b59-e6342bf132f2","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Egyetlen_papa_sem_volt_meg_ennyire_megengedo_egy_meleggel_szemben","timestamp":"2018. május. 21. 11:50","title":"Egyetlen pápa sem volt még ennyire megengedő egy meleggel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár háromszorosáért kelt el.","shortLead":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár...","id":"20180519_Prince_gitarja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31d8fb5-9f26-4399-b6e9-c0c039df3f06","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Prince_gitarja","timestamp":"2018. május. 19. 14:15","title":"Hatvanmillió forintért ütötték le Prince gitárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]