Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított szabadalomsértésért, de messze nem annyit, mint amennyit Cupertinóban szerettek volna.","shortLead":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított...","id":"20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9c5d32-1905-4198-86e8-4dcc7ad9929a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","timestamp":"2018. május. 27. 18:03","title":"Megszületett a döntés: ennyit fizessen a Samsung az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","shortLead":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","id":"20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ba957-c3ea-404b-a05a-2c65861f4b76","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 28. 05:42","title":"Felcsúton lett bajnok a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc12537-74d0-4aaa-af86-7f8f965347bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Dohányboltellátó tulajdonosai a profit nagy részét osztalékként vették ki a monopolhelyzetben levő cégtől.","shortLead":"Az Országos Dohányboltellátó tulajdonosai a profit nagy részét osztalékként vették ki a monopolhelyzetben levő cégtől.","id":"20180528_Kiderult_mennyit_kaszalt_tavaly_Lazar_Janos_dohanykereskedo_baratja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc12537-74d0-4aaa-af86-7f8f965347bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea0ec1f-525c-4322-969c-77dc30ae4c38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Kiderult_mennyit_kaszalt_tavaly_Lazar_Janos_dohanykereskedo_baratja","timestamp":"2018. május. 28. 18:00","title":"Kiderült, mennyit kaszált tavaly Lázár János dohánykereskedő barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magazin segíti a kutyásokat, hogy megtalálják azokat a strandokat, szolgáltatásokat, ahová az ebek is betehetik a mancsukat","shortLead":"Magazin segíti a kutyásokat, hogy megtalálják azokat a strandokat, szolgáltatásokat, ahová az ebek is betehetik...","id":"20180527_Kutyaval_a_Balatonon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe70a2a-573c-427f-a0ad-ee945ef7ee95","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Kutyaval_a_Balatonon","timestamp":"2018. május. 27. 15:59","title":"Kutyával a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Üllői úti egyszülős központban van jogi tanácsadás, kérhető segítség pszichológusoktól, moderátoroktól, de mobilirodaként is használható.","shortLead":"Az Üllői úti egyszülős központban van jogi tanácsadás, kérhető segítség pszichológusoktól, moderátoroktól, de...","id":"20180528_az_emmi_allamtitkara_meguzente_hogy_az_egyedulallo_szulok_nincsenek_egyedul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d083297-3609-4fd2-841d-0357c98e88aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_az_emmi_allamtitkara_meguzente_hogy_az_egyedulallo_szulok_nincsenek_egyedul","timestamp":"2018. május. 28. 11:44","title":"Az Emmi államtitkára megüzente, hogy az egyedülálló szülők nincsenek egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 52 éves ukrán férfit gyanúsítottként hallgatták ki. ","shortLead":"Az 52 éves ukrán férfit gyanúsítottként hallgatták ki. ","id":"20180529_Orizetbe_vettek_a_Ferihegynel_osszeroncsolodott_emeletes_busz_soforjet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440e6b81-e843-4b5a-ba50-f87a8c953352","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Orizetbe_vettek_a_Ferihegynel_osszeroncsolodott_emeletes_busz_soforjet","timestamp":"2018. május. 29. 09:52","title":"Őrizetbe vették a Ferihegynél összeroncsolódott emeletes busz sofőrjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két nyereséges év után tavaly újra veszteséges az Orbán-család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye, osztalékot sem tudtak fizetni.","shortLead":"Két nyereséges év után tavaly újra veszteséges az Orbán-család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye...","id":"20180529_Veszteseges_az_Orbancsalad_banyaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c424d3-c288-4459-a4f3-d6c2af146887","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Veszteseges_az_Orbancsalad_banyaja","timestamp":"2018. május. 29. 12:10","title":"Veszteséges az Orbán-család bányája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2defb-b62c-4782-9afc-3e4bcd4e83c2","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ami az átlagember számára ujjgyakorlat, az a testi fogyatékkal élőket megoldhatatlan feladat elé állíthatja. Hát még egy szerződés vagy írott nyilatkozat, aminek nemcsak az értelmezése, hanem már az elolvasása, aláírása is gondot okozhat nekik. Szerencsére azonban megoldható, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ilyenkor is.","shortLead":"Ami az átlagember számára ujjgyakorlat, az a testi fogyatékkal élőket megoldhatatlan feladat elé állíthatja. Hát még...","id":"mokk_20180528_Hogyan_kothetnek_szerzodest_biztonsagosan_a_testi_fogyatekkal_elok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2defb-b62c-4782-9afc-3e4bcd4e83c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ded62c7-3d34-4f4c-8571-cad42e9d272d","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180528_Hogyan_kothetnek_szerzodest_biztonsagosan_a_testi_fogyatekkal_elok","timestamp":"2018. május. 29. 07:30","title":"Hogyan köthetnek szerződést biztonságosan a testi fogyatékkal élők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]