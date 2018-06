Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd6fd06d-e528-4fd6-857b-60dd345edfcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A három nagy német lánc közös levélben kérte az állami szervek segítségét; miközben ők nagy hangsúlyt fektetnek a fogyasztóvédelmi és egészségügyi előírások betartására, a netes kereskedőket, pl. az Amazont vagy E-bay-t senki sem ellenőrzi, és a felelősséget is könnyen elhárítják azzal, hogy ők csak közvetítők.","shortLead":"A három nagy német lánc közös levélben kérte az állami szervek segítségét; miközben ők nagy hangsúlyt fektetnek...","id":"20180608_Olcso_kinai_kozmetikumtol_retteg_a_Rossmann_a_Douglas_es_a_DM","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fd06d-e528-4fd6-857b-60dd345edfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67512e9a-d416-4d2c-ba17-f3ebfa99944c","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Olcso_kinai_kozmetikumtol_retteg_a_Rossmann_a_Douglas_es_a_DM","timestamp":"2018. június. 08. 10:16","title":"Olcsó kínai kozmetikumoktól retteg a Rossmann, a Douglas és a DM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf043fd-994f-42b5-874c-60d462f3681f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot költöttek a határon túli boltokban. Most viszont fordul a kocka, reménykedhetnek a hazai vállalkozások.","shortLead":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot...","id":"20180608_Elkepeszto_osszegeket_hagytak_kulfoldon_a_magyar_bevasarloturistak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf043fd-994f-42b5-874c-60d462f3681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d06bf0-9a40-451a-95a7-6d03e1fc44d0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Elkepeszto_osszegeket_hagytak_kulfoldon_a_magyar_bevasarloturistak","timestamp":"2018. június. 08. 10:56","title":"Elképesztő összegeket hagytak külföldön a magyar bevásárlóturisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54497c89-d5c2-48b2-906b-bac55a304708","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltörték a neves családfa-kutató oldalt: több mint 90 millió felhasználó adatai kerültek veszélybe.","shortLead":"Feltörték a neves családfa-kutató oldalt: több mint 90 millió felhasználó adatai kerültek veszélybe.","id":"20180609_myheritage_adatszivargas_adatlopas_hackertamadas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54497c89-d5c2-48b2-906b-bac55a304708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb7afb1-1cc0-40b7-8976-da7ca7f1c7b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_myheritage_adatszivargas_adatlopas_hackertamadas","timestamp":"2018. június. 09. 19:03","title":"Pórul járhatott, aki a családfája után kutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e363ec58-ce20-4c41-9e62-f2285b93eca3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","shortLead":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","id":"20180608_Napelemeket_telepitettek_a_kispesti_ovodara_majd_kivagtak_a_fakat_mert_arnyekolta_azokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e363ec58-ce20-4c41-9e62-f2285b93eca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c35f04-e295-45e4-a645-67c24094706e","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Napelemeket_telepitettek_a_kispesti_ovodara_majd_kivagtak_a_fakat_mert_arnyekolta_azokat","timestamp":"2018. június. 08. 14:39","title":"Napelemeket telepítenek a kispesti óvodára, de nekiestek a fák lombjainak, mert árnyékolná azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország légterébe Beregsuránynál lépett be szombaton éjszaka az a kisrepülő, amely nem létesített kapcsolatot a magyar polgári légiforgalmi irányítással, ezért a NATO Integrált Légivezetési Központ riasztotta a Magyar Honvédség készültségi szolgálatát.","shortLead":"Magyarország légterébe Beregsuránynál lépett be szombaton éjszaka az a kisrepülő, amely nem létesített kapcsolatot...","id":"20180610_Fedelzeti_infracsapdaval_kergettek_ki_a_legterbol_az_ismeretlen_kisgepet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1aa9ae-3f74-4df4-a198-e73a90d79617","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Fedelzeti_infracsapdaval_kergettek_ki_a_legterbol_az_ismeretlen_kisgepet","timestamp":"2018. június. 10. 07:33","title":"Fedélzeti infracsapdával kergették ki a légtérből az ismeretlen kisgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24cd38f-3f6a-49fb-bb6f-9156c4d0d072","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 92 esztendős II. Erzsébet királynő \"hivatalos\" születésnapját. A ceremóniát több, mint száz éve júniusban rendezik, amikor általában kora nyárias az idő.","shortLead":"Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 92 esztendős II. Erzsébet királynő \"hivatalos\"...","id":"20180609_Megunnepeltek_a_brit_uralkodo_hivatalos_szuletesnapjat_II_Erzsebet_66szor_vett_reszt_rajta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24cd38f-3f6a-49fb-bb6f-9156c4d0d072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12c733b-e7cb-4b7b-879f-819b6b101bc9","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Megunnepeltek_a_brit_uralkodo_hivatalos_szuletesnapjat_II_Erzsebet_66szor_vett_reszt_rajta","timestamp":"2018. június. 09. 14:23","title":"Megünnepelték a brit uralkodó \"hivatalos\" születésnapját. II. Erzsébet 66-szor vett részt rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt be róla a Variety.com.\r

\r

","shortLead":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt...","id":"20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974dd3f3-874d-4f16-8268-c6d1a02419f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","timestamp":"2018. június. 08. 13:35","title":"Mi lesz itt? DiCaprio, Brad Pitt után Al Pacinót is megfűzte Tarantino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bb820e-8314-4831-a12b-6c4fe8ceb3d0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Styl ruhagyár Szombathely egyik legrégebbi üzeme, világmárkák kollekciót is varrják itt. Tavasszal 400 család megélhetése került veszélybe, és egy fideszes képviselő is lemondott az ügy miatt.","shortLead":"A Styl ruhagyár Szombathely egyik legrégebbi üzeme, világmárkák kollekciót is varrják itt. Tavasszal 400 család...","id":"20180608_Eleguk_lett_a_nyilvanossagbol_ezert_kivasaroltak_az_onkormanyzatot_es_csodeljarast_kertek_maguk_ellen_a_tiz_eve_felszamolas_alatt_mukodo_Styl_ruhagyar_befektetoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96bb820e-8314-4831-a12b-6c4fe8ceb3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e7143a-6443-476f-a05b-432f29ceb1ab","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Eleguk_lett_a_nyilvanossagbol_ezert_kivasaroltak_az_onkormanyzatot_es_csodeljarast_kertek_maguk_ellen_a_tiz_eve_felszamolas_alatt_mukodo_Styl_ruhagyar_befektetoi","timestamp":"2018. június. 08. 12:30","title":"Berágtak a nyilvánosságra a Styl ruhagyár befektetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]