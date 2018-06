Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae88a3af-cbe5-4bca-9f2f-2c317b92d36a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Podmaniczky utca és a Kassák Lajos utca közötti szakaszon folytatják hétvégétől a távhő-gerincvezeték építését.","shortLead":"A Podmaniczky utca és a Kassák Lajos utca közötti szakaszon folytatják hétvégétől a távhő-gerincvezeték építését.","id":"20180614_Meg_nagyobb_lehet_a_dugo_szombattol_a_Dozsa_Gyorgy_uton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae88a3af-cbe5-4bca-9f2f-2c317b92d36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6c281a-af3e-4915-a9b1-e7186ce307b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Meg_nagyobb_lehet_a_dugo_szombattol_a_Dozsa_Gyorgy_uton","timestamp":"2018. június. 14. 17:11","title":"Még nagyobb lehet a dugó szombattól a Dózsa György úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1fba9c-5230-40d4-a12b-666f3c232052","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól halad a Lázár János szülővárosa és a csongrádi megyeszékhely közötti tramtrain vonal építése.","shortLead":"Jól halad a Lázár János szülővárosa és a csongrádi megyeszékhely közötti tramtrain vonal építése.","id":"20180615_Igy_epul_a_hodmezovasarhelyi_vasutvillamos__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1fba9c-5230-40d4-a12b-666f3c232052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716f98b7-4341-4a95-a1cd-8bcb298c9106","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Igy_epul_a_hodmezovasarhelyi_vasutvillamos__fotok","timestamp":"2018. június. 15. 16:54","title":"Így épül a hódmezővásárhelyi vasútvillamos – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik szinte biztos, hogy a 2022-es vb-n már nem lesznek ott.","shortLead":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik...","id":"20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5403cb79-791b-4f49-86f0-609c9731ddf6","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","timestamp":"2018. június. 14. 15:25","title":"Öt legenda, akiknek ez lesz az utolsó vb-jük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erre figyelmezteti a nőket egy orosz politikus.","shortLead":"Erre figyelmezteti a nőket egy orosz politikus.","id":"20180614_Ha_lehet_ne_szexeljenek_szinesboru_ferfival_a_focivb_idejen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df82844-3e07-4995-a1f9-b99305bd8afd","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Ha_lehet_ne_szexeljenek_szinesboru_ferfival_a_focivb_idejen","timestamp":"2018. június. 14. 10:05","title":"Ha lehet, ne szexeljenek színesbőrű férfival a foci-vb idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A régi és jól menő, intézményekben használt szappanadagolóiról szinte mindenki által ismert Merida Kft. tulajdonosának másik cége, a Rado Central Kft. nyerte el a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) tenderét. ","shortLead":"A régi és jól menő, intézményekben használt szappanadagolóiról szinte mindenki által ismert Merida Kft. tulajdonosának...","id":"20180614_A_szappanadagoloirol_ismert_vallalkozo_fog_110_millioert_labdafogohalokat_szallitani_az_MLSZnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9464d47c-51db-4772-99b2-3cedaeb55f16","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180614_A_szappanadagoloirol_ismert_vallalkozo_fog_110_millioert_labdafogohalokat_szallitani_az_MLSZnek","timestamp":"2018. június. 14. 14:29","title":"A szappanadagolóiról ismert vállalkozó fog 110 millióért labdafogó hálókat szállítani az MLSZ-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb99862-0401-4836-9c13-d01a17c6a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fizikust Newton és Einstein közé temették a Westminster-apátságba, a temetésen részt vettek színészek, űrhajósok, tudósok, és ezer ember, akit sorsolással választottak ki. ","shortLead":"A fizikust Newton és Einstein közé temették a Westminster-apátságba, a temetésen részt vettek színészek, űrhajósok...","id":"20180615_Eltemettek_Stephen_Hawkingot_egy_egyenlete_is_felkerult_sirfeliratnak__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eb99862-0401-4836-9c13-d01a17c6a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde62ca6-8db5-46ee-9809-2439696fdb0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_Eltemettek_Stephen_Hawkingot_egy_egyenlete_is_felkerult_sirfeliratnak__foto","timestamp":"2018. június. 15. 18:01","title":"Eltemették Stephen Hawkingot, egy egyenlete is felkerült sírfeliratnak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen ez az orbáni kereszténydemokrácia.","shortLead":"Ilyen ez az orbáni kereszténydemokrácia.","id":"20180614_Csillagos_hazat_ragasztottak_le_a_Hollikot_utanzo_ifju_keresztenydemokratak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc65bea-788c-489b-9590-7900d5380665","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Csillagos_hazat_ragasztottak_le_a_Hollikot_utanzo_ifju_keresztenydemokratak","timestamp":"2018. június. 14. 11:28","title":"Csillagos házat ragasztottak le a Hollikot utánzó ifjú kereszténydemokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab592fa5-0957-470c-a804-273f6f5d80f2","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Azoknak is élniük kell, akiket nem érdekel a világbajnokság. Van pár ötletünk arra, hogy mihez kezdjenek magukkal.","shortLead":"Azoknak is élniük kell, akiket nem érdekel a világbajnokság. Van pár ötletünk arra, hogy mihez kezdjenek magukkal.","id":"20180615_Programajanlo_azoknak_akiket_nem_erdekel_a_focivebe_programajanlo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab592fa5-0957-470c-a804-273f6f5d80f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7085191-06c6-49bc-8917-8c766275dc64","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Programajanlo_azoknak_akiket_nem_erdekel_a_focivebe_programajanlo","timestamp":"2018. június. 15. 18:00","title":"Mégis mit csináljak, ha nem érdekel a foci?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]