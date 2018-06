Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adatlopás, online fizetési csalás, hackertámadás vagy éppen internetes zaklatás esetén jogi támogatást, valamint egyes esetekben biztosítási kártérítést is kínáló új biztosítást vezetett be a Generali.","shortLead":"Adatlopás, online fizetési csalás, hackertámadás vagy éppen internetes zaklatás esetén jogi támogatást, valamint egyes...","id":"20180614_generali_kiberbiztositas_cyber_biztositas_lakasbiztositas_internetes_csalad_bankkartya_adatokkal_valo_visszaeles_online_vasarlas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fae519-8c57-4108-a70b-e1d3a5120416","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_generali_kiberbiztositas_cyber_biztositas_lakasbiztositas_internetes_csalad_bankkartya_adatokkal_valo_visszaeles_online_vasarlas","timestamp":"2018. június. 14. 15:17","title":"Most már arra is köthetünk biztosítást, ha vírusos lesz a gépünk vagy zaklatnak a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német autógyártó-csoportnak a kirobbant dízelbotrány miatt 1 milliárd eurót kell kifizetnie. 