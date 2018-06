Mi, emberek elképzelni sem tudjuk, mit láthat maga előtt például egy egyszerű légy, a tudomány viszont már ezt is képes a realisztikushoz igen közelálló módon megmutatni.

Az ember szeme különleges, hiszen egyrészt képesek vagyunk megkülönböztetni a színeket, másrészt olyan részleteket is felfedezünk általa, amelyre a fajok többsége egyáltalán nem képes. Épp ezért vágtak bele egy érdekes kutatásba a Duke Egyetem szakemberei, akik az állatvilág különböző egyedeinek látásmódját hasonlították össze legfontosabb érzékszervünkkel.

A Trends in Ecology & Evolution című kiadványban is publikált eredmények szerint a látásélességünk nagyjából egy csimpánzéval azonos, és bár az is igaz, hogy lényegesen nagyobb részletben látjuk az előttünk lévő dolgokat, mint a legtöbb állat, vannak olyan egyedek, amelyek ezen a téren jobban teljesítenek nálunk: ilyenek például a ragadozó madarak, amik kétszer(!) akkora részletben képesek “szkennelni” a látottakat.

A kísérletben részt vevő csapat ezen kívül összegezte az elmúlt évek tanulmányainak eredményét, melyet 600 állatfaj tanulmányozása során gyűjtöttek be. Azt találták, hogy az emberi szem nagyjából azonos szinten van a madarakéval és a már említett csimpánzokéval, de kiderült, hogy a polipok is hasonlóan látnak, mint mi. A legrosszabb látók nem meglepő mód a különböző rovarfajok közé sorolhatók be.

A kutatás legérdekesebb része az AcuityView nevű szoftverrel való munka volt, a tudósok ugyanis képeket hoztak vele létre, ahogy a különféle állatok (a macska, az aranyhal, a patkány, a légy és a szúnyog) is látják, érzékelik a körülöttük lévő a világot. Íme az eredmény:

© Duke University / Eleanor Caves

Mint látható, egy macska közel ugyanolyan részletében látja a dolgokat, mint egy ember, egy közönséges légy vagy szúnyog viszont már alig, azok csupán homályos foltokat, elmosódást érzékelnek, csakúgy, mint a pillangók.

Balra ahogy mi, jobb ahogy egy lepke érzékel. © Duke University / Eleanor Caves

A fotók persze nem teljesen a valóságot tükrözik, és ezt igyekeztek is hangsúlyozni: a létrehozott képek egyszerűen egy állat látásélességének reprezentációi, így az egyes fajok tényleg látásmódja eltérő lehet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát