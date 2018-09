Rejtélyes meghívót küldött ki virtuálisan a Samsung egy október 11-i, Galaxy-eseményre. A meghívó rejtélyes és szűkszavú, csupán négyszeres mókát, szórakozást (4x fun) ígér, amiből már adódott is a következtetés, hogy négykamerás lesz a telefon.

© Samsung

Azt, hogy ez a négy kamera hogyan jön össze, még nem tudni, lehet, hogy duplakameráról van szó a hátoldalon és a frontoldalon, bár a jól értesült Ice Universe állítja, a négy kamera hátul lesz, és ha őszinték vagyunk, tényleg ez volna az érdekesebb megoldás.

Olyan találgatások is vannak, hogy a Galaxy A családba érkezne egy újabb tag (2018-as Galaxy A9 Pro?), és egy twitteres üzenetváltás arra utal, hogy a telefonba a Qualcomm Snapdragon 710 lapkakészlet kerülhet. Ezzel a chippel az volt a célja a Qualcommnak, hogy áthidalja a szakadékot a középkategóriás és a prémium eszközök processzorai között. Bár olyan találgatások is napvilágot láttak, hogy esetleg a sokat emlegetett összehajtható telefont fogja bemutatni a Samsung, azonban erre még a csekélynél is kevesebb az esély.

Az október 11-i esemény pontos időpontját még nem tudni, a Samsung várhatóan frissíti majd a meghívót. Viszont azt már tudni, hogy több csatornán keresztül is élőben követhetők majd az események.

