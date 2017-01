[{"available":true,"c_guid":"b4b4f263-3d5b-4c82-8b00-21b1728c250c","c_author":"Bicsérdi Ádám - Bodnár Zsolt","category":"kultura","description":"Visszanézve az elmúlt 16 évre, simán kijelenthetjük, az eredeti filmzene aranykorát éli 2000 óta. Igazi filmzenemágusok futottak be és egyre több műfaj (pop, rock, jazz, hiphop, elektronika) képviselői próbálták ki magukat a mozi világában. A szerintünk legjobb 25-ben így akad igazi filmzenesztár (Clint Mansell, Hans Zimmer, Ennio Morricone) és kevésbé ismert formáció munkája is. A film és zene kapcsolatára fókuszáló Sound & Vision sorozatunk első részében a score-ok, azaz a kísérőzenék világában merülünk el.","shortLead":"Visszanézve az elmúlt 16 évre, simán kijelenthetjük, az eredeti filmzene aranykorát éli 2000 óta. Igazi filmzenemágusok...","id":"20170128_sound_and_vision_1_a_2000_utani_legjobb_filmzenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b4f263-3d5b-4c82-8b00-21b1728c250c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9e8be1-6b0a-4cd8-a2fa-96c6dc0185cf","keywords":null,"link":"/kultura/20170128_sound_and_vision_1_a_2000_utani_legjobb_filmzenek","timestamp":"2017. január. 28. 20:00","title":"Sound & Vision 1: A legjobb filmzenék az ezredforduló óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c5591c-42d4-418d-8b29-0c3f19395075","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár sajnálkozik a muszlimok beutazását tiltó amerikai elnöki rendelet miatt.\r

\r

","shortLead":"A német kancellár sajnálkozik a muszlimok beutazását tiltó amerikai elnöki rendelet miatt.\r

\r

","id":"20170129_Merkel_a_humanitarius_kotelessegekrol_es_Trump_muszlimellenessegerol_is_beszelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86c5591c-42d4-418d-8b29-0c3f19395075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a338f0d-eb57-4cdf-9336-ff140e0d949b","keywords":null,"link":"/vilag/20170129_Merkel_a_humanitarius_kotelessegekrol_es_Trump_muszlimellenessegerol_is_beszelt","timestamp":"2017. január. 29. 14:17","title":"Merkel a humanitárius kötelességekről és Trump muszlimellenességéről is beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e17a00-61c5-418c-bb6c-36cfa4ce03da","c_author":"","category":"itthon","description":"Valaki meghökkent, amikor látta, mit csinál a budapesti Nagymező utcában. Egyből hívta a rendőröket.","shortLead":"Valaki meghökkent, amikor látta, mit csinál a budapesti Nagymező utcában. Egyből hívta a rendőröket.","id":"20170129_78_autot_karcolt_ossze_10_percen_belul_elfogtak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9e17a00-61c5-418c-bb6c-36cfa4ce03da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7ef050-d815-4d22-abd3-79fb8d72d383","keywords":null,"link":"/itthon/20170129_78_autot_karcolt_ossze_10_percen_belul_elfogtak","timestamp":"2017. január. 29. 14:50","title":"78 autót karcolt össze, 10 percen belül elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e490c8b6-9213-4ca3-bb2c-b7a95dc130f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump végigtelefonálta szombaton a fél világot. Putyinnal is beszélt.","shortLead":"Trump végigtelefonálta szombaton a fél világot. Putyinnal is beszélt.","id":"20170128_izzott_a_vonal_washington_es_moszkva_kozott_megvolt_az_elso_beszelgetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e490c8b6-9213-4ca3-bb2c-b7a95dc130f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b4c21c-d64b-4f6b-a34f-c78441291371","keywords":null,"link":"/vilag/20170128_izzott_a_vonal_washington_es_moszkva_kozott_megvolt_az_elso_beszelgetes","timestamp":"2017. január. 28. 21:58","title":"Izzott a vonal Washington és Moszkva között, megvolt az első beszélgetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9489973d-fc0e-4e3e-b056-a3075384d9ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban egy kémfotót lőttek róla, és már azt is sejteni lehet, milyen motorral érkezik az autó.","shortLead":"A napokban egy kémfotót lőttek róla, és már azt is sejteni lehet, milyen motorral érkezik az autó.","id":"20170128_mclaren_p14_genfi_autoszalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9489973d-fc0e-4e3e-b056-a3075384d9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a657ccdd-fb5c-4b08-ae88-293cb6eb89f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20170128_mclaren_p14_genfi_autoszalon","timestamp":"2017. január. 28. 09:21","title":"Jön az új McLaren, és nagyon vad lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c433ef8c-b1aa-4e17-aa32-18eaeb9905a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen felhívást is ritkán láthattunk még, mint amilyet Bucsek Gábor közzétett.","shortLead":"Ilyen felhívást is ritkán láthattunk még, mint amilyet Bucsek Gábor közzétett.","id":"20170128_Leukemias_kislany_Budapest_rendorfokapitanya_kifizetne_a_buntetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c433ef8c-b1aa-4e17-aa32-18eaeb9905a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5091b3e8-e15c-4b8a-997d-8f4e66b6b4ee","keywords":null,"link":"/itthon/20170128_Leukemias_kislany_Budapest_rendorfokapitanya_kifizetne_a_buntetest","timestamp":"2017. január. 28. 07:56","title":"Leukémiás kislány: Budapest rendőrfőkapitánya kifizetné a büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50b7fb1-811c-4e52-b085-8728f0650dcd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház egyik vezető hivatalnoka, úgy tűnik, módosított Trump elnök pénteki rendeletének egyik kulcspontján, és azt mondta, hogy azoknak, akiknek zöld kártyájuk van, nem akadályozzák meg, hogy visszatérjenek az Egyesült Államokba.","shortLead":"A Fehér Ház egyik vezető hivatalnoka, úgy tűnik, módosított Trump elnök pénteki rendeletének egyik kulcspontján, és azt...","id":"20170129_Trumpek_maris_visszakoznak_egy_kicsit_a_zoldkartyasok_kivetelek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50b7fb1-811c-4e52-b085-8728f0650dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30426d7a-5da2-46c3-84a4-7fbc0ecc0de2","keywords":null,"link":"/vilag/20170129_Trumpek_maris_visszakoznak_egy_kicsit_a_zoldkartyasok_kivetelek","timestamp":"2017. január. 29. 18:07","title":"Trumpék máris visszakoznak egy kicsit: a zöldkártyások kivételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e08e9d6-7fb5-43ba-86fe-d6faf5630e89","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az üzleti világban, de a magánéletben is egyre többen fordulnak coachhoz, miután beleragadnak egy-egy kilátástalannak tűnő döntési helyzetbe. Hogyan tud ilyen esetekben segíteni a coaching?","shortLead":"Az üzleti világban, de a magánéletben is egyre többen fordulnak coachhoz, miután beleragadnak egy-egy kilátástalannak...","id":"20170129_coaching_dontes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e08e9d6-7fb5-43ba-86fe-d6faf5630e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a217d1e4-474a-42a9-ac19-f30475d5fb2c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20170129_coaching_dontes","timestamp":"2017. január. 29. 19:15","title":"Nem tud dönteni? Kérjen segítséget!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]