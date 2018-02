[{"available":true,"c_guid":"7ee5edf4-f436-4fbf-9370-263ebd89f7fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi utolsó negyedéves eladások alapján úgy tűnik, kifejezetten jó az érdeklődés a nagy visszatérő Nokia okostelefonjai iránt – állítja a Counterpoint elemzőcég. Ha nem csak az okos készülékeket számítjuk, akkor még jobban teljesítenek a Nokiák. Nagyon mennek a Nokia telefonok: egy év alatt a 6. legnagyobb mobilgyártóvá vált a cég Az LMP társelnöke korábban nem tartotta reálisnak, hogy a Jobbikkal koalícióra lépjenek, azonban a miskolci jelöltjük a szerda esti vitában ezt mondta. A miskolci LMP-s nem zárta ki a kormánykoalíciót a Jobbikkal Nyilvános vitára hívja a parlamenti frakciók miniszterelnök-jelöltjeit a Független Diákparlament. Orbánt is meghívták, újra. A diákok most a miniszterelnök-jelölteket hívják vitára Azt próbálnák elérni, hogy minél kevesebb autó legyen az utakon. Vizsgálják, hogy ez a cél mennyire teljesülhetne az ingyenes tömegközlekedés bevezetésével. Öt városban próbálnának ki először bizonyos újításokat. Ingyenessé tennék a tömegközlekedést Németországban? A dohányzás visszaszorítására létrejött francia állami testület (CNCT) hivatalos bűnügyi feljelentést tett „az emberi élet és egészség veszélyeztetése miatt" a világ négy nagy dohánycégének francia leányvállalatai ellen. Csalnak a hivatalos tesztekkel a cigarettagyártók? A négy megvádolt „nagy" egyelőre hallgat. Debrecen a dugók fővárosa nálunk - 25 órát ülnek a dugóban évente egy magyarországi városban, és nem Budapest az. Orbán bizalmasaival együtt tiszteletét tette a katolikus főpapságnál