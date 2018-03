Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbukta a Fidesz a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást, hiába ígért hatalmas fejlesztéseket; egymás után kerülnek ki az OLAF levelei Elios-ügyben; a budapesti elektromos buszok megadták magukat, ahogy megérkezett az igazi tél. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elbukta a Fidesz a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást, hiába ígért hatalmas fejlesztéseket; egymás után...","id":"20180304_Es_akkor_az_Elios_hodmezovasarhelyi_lampai_alatt_valami_elkezdodott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c569327b-a416-4507-854e-eab8ce186184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_Es_akkor_az_Elios_hodmezovasarhelyi_lampai_alatt_valami_elkezdodott","timestamp":"2018. március. 04. 07:00","title":"És akkor az Elios hódmezővásárhelyi lámpái alatt valami elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány éve volt Magyarországon átnevezési hullám, lehet, Amerikát is elérte.","shortLead":"Néhány éve volt Magyarországon átnevezési hullám, lehet, Amerikát is elérte.","id":"20180305_Vajna_Timea_nem_talalta_el_az_Oscardijas_magyar_filmrendezo_nevet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81d8cd1-5c4a-437c-b67a-25c6fcb348bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Vajna_Timea_nem_talalta_el_az_Oscardijas_magyar_filmrendezo_nevet","timestamp":"2018. március. 05. 16:56","title":"Vajna Tímea nem találta el az Oscar-díjas magyar filmrendező nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0ec034-d1be-44f8-94ea-6b8bb10a7f45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F1 rajtrácslányai után, nagyon úgy tűnik, az autószalonokon szintén évtizedes múlttal rendelkező színpadi modellek is eltűnhetnek.","shortLead":"Az F1 rajtrácslányai után, nagyon úgy tűnik, az autószalonokon szintén évtizedes múlttal rendelkező színpadi modellek...","id":"20180305_hostess_autoszalon_genfi_autoszalon_metoo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc0ec034-d1be-44f8-94ea-6b8bb10a7f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23a58a1-4a51-453e-a53d-80825274ecb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180305_hostess_autoszalon_genfi_autoszalon_metoo","timestamp":"2018. március. 05. 09:24","title":"\"Változnak az idők\" – Az autókiállításokról is eltűnnek a hoszteszlányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95106d6-3470-4378-8bc0-ceaafbd4aa19","c_author":"Polgár György","category":"vilag","description":"Uganda évek óta erőn felül, példaértékűen kezeli a dél-szudáni polgárháború és éhínség miatt kialakult menekültválságot. Most viszont Izraelből elküldendő afrikaiak befogadásával hozták hírbe.","shortLead":"Uganda évek óta erőn felül, példaértékűen kezeli a dél-szudáni polgárháború és éhínség miatt kialakult...","id":"201805__uganda__delszudani_menekultek__izraeli_pletykak__a_szegeny_befogado","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a95106d6-3470-4378-8bc0-ceaafbd4aa19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3373c4d-e213-4064-95f9-65dad5fed759","keywords":null,"link":"/vilag/201805__uganda__delszudani_menekultek__izraeli_pletykak__a_szegeny_befogado","timestamp":"2018. március. 04. 09:30","title":"Ez az ország korlátozás nélkül fogad menekülteket, és jól is bánik velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási győzelmet aratott az iPhone a Google operációs rendszerét használó telefonok felett, legalábbis az egyik speciális területen.



","shortLead":"Óriási győzelmet aratott az iPhone a Google operációs rendszerét használó telefonok felett, legalábbis az egyik...","id":"20180305_security_lab_tanulmany_biztonsagi_frissitesek_adaptacioja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472da4e5-2968-4771-98cb-86f92a8c7926","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_security_lab_tanulmany_biztonsagi_frissitesek_adaptacioja","timestamp":"2018. március. 05. 13:00","title":"Örülhet, ha iPhone-ja van, ebben vitathatatlanul jobb az iOS az Androidnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640e9b2e-d129-44a7-bcc2-5701320a3eb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Biztos, hogy jó ötlet volt az a védővám?","shortLead":"Biztos, hogy jó ötlet volt az a védővám?","id":"20180305_Ugy_vag_vissza_Trumpnak_az_EU_hogy_nekunk_is_fajni_fog","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=640e9b2e-d129-44a7-bcc2-5701320a3eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2fdda0-076c-4915-abce-2f2cdc5b9fe8","keywords":null,"link":"/kkv/20180305_Ugy_vag_vissza_Trumpnak_az_EU_hogy_nekunk_is_fajni_fog","timestamp":"2018. március. 05. 13:15","title":"Úgy vág vissza Trumpnak az EU, hogy nekünk is fájni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af855bc8-23de-43e7-aa8f-eedce5ad2449","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Edzője, Sávolt Attila szerint a kéthetes kényszerpihenő miatt a világranglistán 65. Fucsovics Márton lemaradhat áprilisban és májusban a nagy európai salakpályás tornák főtáblájáról.","shortLead":"Edzője, Sávolt Attila szerint a kéthetes kényszerpihenő miatt a világranglistán 65. Fucsovics Márton lemaradhat...","id":"20180305_fucsovics_marton_savolt_attila_fotabla","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af855bc8-23de-43e7-aa8f-eedce5ad2449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e670590-692e-48e6-951f-63cdc619ccf0","keywords":null,"link":"/sport/20180305_fucsovics_marton_savolt_attila_fotabla","timestamp":"2018. március. 05. 15:29","title":"A lehető legrosszabbkor jött Fucsovics sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd78c2b-0bb0-449f-8b46-c6ca4f0d8a72","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délután az egyéni választókerületi bizottságokban kisorsolják, hogy a képviselőjelöltek milyen sorrendben kövessék egymást a szavazólapokon. A 106 választókerületben a testületek szabadon határozhatnak a sorsolás módjáról, akár kalapból is kihúzhatják a jelöltek nevét. ","shortLead":"Hétfő délután az egyéni választókerületi bizottságokban kisorsolják, hogy a képviselőjelöltek milyen sorrendben...","id":"20180305_Valasztas_kiderul_milyen_sorrendben_lesznek_a_jeloltek_a_szavazolapon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cd78c2b-0bb0-449f-8b46-c6ca4f0d8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89517a2b-9386-4dd1-bd66-820e716ad3eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Valasztas_kiderul_milyen_sorrendben_lesznek_a_jeloltek_a_szavazolapon","timestamp":"2018. március. 05. 13:34","title":"Választás: kiderül, milyen sorrendben lesznek a jelöltek a szavazólapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]