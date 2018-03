Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d423e54-3fa7-4450-9486-188403b097b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyesmire nem nagyon lehetett felkészülve senki. ","shortLead":"Ilyesmire nem nagyon lehetett felkészülve senki. ","id":"20180327_autos_video_turbo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d423e54-3fa7-4450-9486-188403b097b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca694deb-5960-4f69-a260-cc34069141a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_autos_video_turbo","timestamp":"2018. március. 27. 18:17","title":"Videó: olyan erővel szív a turbó, hogy magába szippant egy méterre lévő rongyot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kazahok elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatának összeállításán Georges Leekens szövetségi kapitány a 20 órakor kezdődő, skótok elleni barátságos mérkőzésre.","shortLead":"A kazahok elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatának összeállításán...","id":"20180327_magyar_kezdocsapat_skocia_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db209f92-cd35-472f-8c27-034262fcc9e9","keywords":null,"link":"/sport/20180327_magyar_kezdocsapat_skocia_ellen","timestamp":"2018. március. 27. 19:18","title":"Nikolicsot kihagyta Leekens – ez a magyar kezdő a skótok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b72ec4-1bb9-42ee-bab0-5cd723a58351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. ","shortLead":"Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. ","id":"20180326_robothangon_beszel_a_jobbik_ellen_a_fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b72ec4-1bb9-42ee-bab0-5cd723a58351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29602123-0b5d-44c8-91a1-efb53083b1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_robothangon_beszel_a_jobbik_ellen_a_fidesz","timestamp":"2018. március. 28. 08:32","title":"Robothangon beszél a Jobbik ellen a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cae1a26-384c-49ed-be1f-2de12758b7fe","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy autót, melyről még a négykerekűek iránt fokozott érdeklődést mutatók sem feltétlenül tudják azonnal megállapítani a gyártót és a típust. ","shortLead":"Mutatunk egy autót, melyről még a négykerekűek iránt fokozott érdeklődést mutatók sem feltétlenül tudják azonnal...","id":"20180327_a_nap_fotoja_meg_tudja_mondani_milyen_auto_lathato_rajta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cae1a26-384c-49ed-be1f-2de12758b7fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38a6877-14c2-476a-b6b1-c2d5dd13625a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_a_nap_fotoja_meg_tudja_mondani_milyen_auto_lathato_rajta","timestamp":"2018. március. 27. 06:41","title":"A nap fotója: Meg tudja mondani, milyen autó látható a képen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48416223-ff0e-4450-92c2-4b71d0992006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akár 8-10 százalékkal is többet kell adni idén az építőanyagokért, ennek ellenére az ágazati szereplők 2018-ban is 30 százalékos forgalombővülésre számítanak.","shortLead":"Akár 8-10 százalékkal is többet kell adni idén az építőanyagokért, ennek ellenére az ágazati szereplők 2018-ban is 30...","id":"20180328_Munkaerohiany_utan_epitoanyaghianyra_szamitanak_a_szakemberek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48416223-ff0e-4450-92c2-4b71d0992006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52604568-7ebc-4ff8-be3f-cdfbadedb5e9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Munkaerohiany_utan_epitoanyaghianyra_szamitanak_a_szakemberek","timestamp":"2018. március. 28. 11:16","title":"Munkaerőhiány után építőanyag-hiányra számítanak a szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015fa3da-02e9-4f11-8426-46b691ce7a2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Samsung-szabadalom megmutatja, milyen a valódi vezeték nélküli töltés, igaz, az ötlet nem is annyira új.","shortLead":"Egy Samsung-szabadalom megmutatja, milyen a valódi vezeték nélküli töltés, igaz, az ötlet nem is annyira új.","id":"20180326_samsung_szabadalom_vezetek_nelkuli_toltes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=015fa3da-02e9-4f11-8426-46b691ce7a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1895dd36-c20c-4f90-987f-689893fbb368","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_samsung_szabadalom_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2018. március. 27. 17:00","title":"Szabadalom már van: ilyen az igazi vezeték nélküli töltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","shortLead":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","id":"20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f47-f6d9-4f67-9ecb-af5da0e1198e","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","timestamp":"2018. március. 28. 10:51","title":"Nagy Viktornál rosszkor csöngetett a doppingellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A véredényeken keresztül jutnak a rákos sejtek a nyirokcsomókból a vérrendszerbe, ezáltal terjednek el gyorsan a testben - állapították meg osztrák kutatók a Science című szaklapban megjelent tanulmányukban.","shortLead":"A véredényeken keresztül jutnak a rákos sejtek a nyirokcsomókból a vérrendszerbe, ezáltal terjednek el gyorsan...","id":"20180328_daganat_rakos_sejtek_elterjedese_nyirokcsomo_kapu_verrendszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6de933b-39c6-4c80-a0fc-cfa4a0ef59c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_daganat_rakos_sejtek_elterjedese_nyirokcsomo_kapu_verrendszer","timestamp":"2018. március. 28. 09:03","title":"Rájöttek a tudósok, hogy mi nyitja meg a kaput a rákos sejtek előtt, és \"merre mennek\" ezután a testünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]