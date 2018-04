Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár napra rá Merkel is tiszteletét teszi.","shortLead":"Pár napra rá Merkel is tiszteletét teszi.","id":"20180422_Macron_meglatogatja_Trumpot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7f3d64-de48-4508-9158-b9326c982949","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Macron_meglatogatja_Trumpot","timestamp":"2018. április. 22. 17:28","title":"Macron meglátogatja Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c81c00-4a2d-44a8-ba73-7b39d9a3df0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra divatba jöttek a fizikai hanghordozók, a felfelé ívelő őrületet pedig számos kiadó igyekszik kihasználni. Miért pont az egyik legjobb videojátékhoz tartozó zenei alapot készítő stúdió maradna ki belőle?","shortLead":"Újra divatba jöttek a fizikai hanghordozók, a felfelé ívelő őrületet pedig számos kiadó igyekszik kihasználni. Miért...","id":"20180423_doom_soundtrack_bakelitlemez_cd_vinyl_mick_gordon_laced_records","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78c81c00-4a2d-44a8-ba73-7b39d9a3df0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5f1785-518d-49d4-9f55-876d4cf7e430","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_doom_soundtrack_bakelitlemez_cd_vinyl_mick_gordon_laced_records","timestamp":"2018. április. 23. 15:03","title":"Ezt minden Doom-rajongó imádni fogja: különleges csomagban is kiadják a játék zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7587c4ed-7429-4367-936f-b8f19dbfbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az már biztos, crossoverként folytatja a japán gyártó egyik legismertebb modellje, a ralis vonal vélhetően teljesen eltűnik. ","shortLead":"Az már biztos, crossoverként folytatja a japán gyártó egyik legismertebb modellje, a ralis vonal vélhetően teljesen...","id":"20180424_mitsubishi_lancer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7587c4ed-7429-4367-936f-b8f19dbfbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f141fb-3c9d-410b-9e04-816571d26f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_mitsubishi_lancer","timestamp":"2018. április. 24. 09:28","title":"Nem mindenki repes az örömtől, hogy a Lancerből is SUV-t farag a Mitsubishi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17d0803-9df1-4095-a382-4dd80150b071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeruzsálemben kerül kalapács alá Hitler kedvenc zeneszerzőjének egy antiszemita levele. „Wagner forogna a sírjában, ha tudná, hogy egy szakállas jeruzsálemi zsidó keres majd pénzt a levelével” – mondta az aukció vezetője.\r

","shortLead":"Jeruzsálemben kerül kalapács alá Hitler kedvenc zeneszerzőjének egy antiszemita levele. „Wagner forogna a sírjában, ha...","id":"20180422_Mitol_forogna_Wagner_a_sirjaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d17d0803-9df1-4095-a382-4dd80150b071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bb29d2-649f-4586-85e3-182a4f830b2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Mitol_forogna_Wagner_a_sirjaban","timestamp":"2018. április. 22. 21:08","title":"Mitől forogna Wagner a sírjában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80f9550-8a98-4c96-a791-f9b72bfb70c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszokat és a Krímben élőket büntetné az ukrán elnök, de a magyarok sem járnak jól.","shortLead":"Az oroszokat és a Krímben élőket büntetné az ukrán elnök, de a magyarok sem járnak jól.","id":"20180423_Elvehetik_a_karpataljai_magyarok_ukran_allampolgarsagat_ha_nalunk_szavaznak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d80f9550-8a98-4c96-a791-f9b72bfb70c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc2e1a-9ed7-4f34-a268-d08a4b13ad73","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Elvehetik_a_karpataljai_magyarok_ukran_allampolgarsagat_ha_nalunk_szavaznak","timestamp":"2018. április. 23. 06:07","title":"Elvehetik a kárpátaljai magyarok ukrán állampolgárságát, ha nálunk szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","shortLead":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","id":"20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038e10d2-43bf-4e47-9b64-4db6b7cb4697","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","timestamp":"2018. április. 23. 08:54","title":"Tagad Gyárfás Tamás állítólagos zsarolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és letartóztatta az ellenzék vezetőjét, Nikol Pasinjánt.\r

","shortLead":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és...","id":"20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9547257-be37-4f89-a02a-bd5950840973","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. április. 22. 11:45","title":"Hanggránátok, ellenzéki vezető letartóztatása Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","shortLead":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","id":"20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d10886e-b4a7-452e-87a9-976d61f57331","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","timestamp":"2018. április. 22. 21:46","title":"Bazi nagy török összefogás: kijátszották Erdogan trükközését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]