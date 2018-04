Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés vastagon érintheti az Ausztriában dolgozó magyarok itthon élő gyerekeit is. A családtámogatást annak az országnak az árszínvonalához igazítanák, amelyben a munkavállaló gyermeke él","shortLead":"Az intézkedés vastagon érintheti az Ausztriában dolgozó magyarok itthon élő gyerekeit is. A családtámogatást annak...","id":"20180428_die_presse_Jovore_tenyleg_megkurtitja_ausztria_a_kulfoldi_gyerekek_utan_jaro_tamogatast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead6c726-d0e7-42d8-aced-66871c65dfe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_die_presse_Jovore_tenyleg_megkurtitja_ausztria_a_kulfoldi_gyerekek_utan_jaro_tamogatast","timestamp":"2018. április. 28. 21:59","title":"Die Presse: Jövőre tényleg megkurtíthatja Ausztria a külföldi gyerekek után járó támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d41703b-c925-4783-a965-f7242e9a7d6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen kreatív módját találta a \"felhasználásnak\" egy Pagani-tulajdonos.","shortLead":"Igen kreatív módját találta a \"felhasználásnak\" egy Pagani-tulajdonos.","id":"20180430_pagani_zonda_revolucion_nappali","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d41703b-c925-4783-a965-f7242e9a7d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deec6ce-3cda-4b2c-9adc-d1b7a573f66e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_pagani_zonda_revolucion_nappali","timestamp":"2018. április. 30. 08:21","title":"A nap képe: Így néz ki a nappalija egy igazi autórajongónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b829cf9-b8da-411d-a628-7117816f83c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadedzés után az időmérőn is bizonyított a Hyundai gépével pályára gördülő Michelisz Norbert.","shortLead":"A szabadedzés után az időmérőn is bizonyított a Hyundai gépével pályára gördülő Michelisz Norbert.","id":"20180428_michelisz_norberte_a_pole_pozicio_a_hungaroringen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b829cf9-b8da-411d-a628-7117816f83c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f885ea1f-9744-43d4-b542-467910ee3d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_michelisz_norberte_a_pole_pozicio_a_hungaroringen","timestamp":"2018. április. 28. 15:53","title":"Michelisz Norberté a pole pozíció a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói pedig rátették a kezüket a pénzcsapra, de még nem zárták el azt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiderült, kik lesznek a miniszterek az új kormányban, drágul a budapesti taxizás, az EU új költségvetésének kidolgozói...","id":"20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08627fb2-05d9-4c5d-80a9-7535496c6c42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180429_es_akkor_kormany_taxi_buszok_eu_fizetes_rabszolga","timestamp":"2018. április. 29. 07:00","title":"És akkor Orbán megszegte a régi szabályt: változtatott a győztes csapaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493fa9bb-0b98-4331-bad8-9be233140f3c","c_author":"","category":"elet","description":"Közel negyvenezren vettek részt Pamplonában azon a tüntetésen, amelyet az után szerveztek, hogy öt férfit felmentettek a csoportos nemi erőszak vádja alól. A 18 éves áldozatot a 2016-os bikafuttató ünnepség napján támadták meg. ","shortLead":"Közel negyvenezren vettek részt Pamplonában azon a tüntetésen, amelyet az után szerveztek, hogy öt férfit felmentettek...","id":"20180429_Tomegtuntetessel_tiltakoznak_Pamplonaban_az_eroszakolok_enyhe_buntetese_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=493fa9bb-0b98-4331-bad8-9be233140f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bdef3b-9ad6-4508-bab9-221c36583cf8","keywords":null,"link":"/elet/20180429_Tomegtuntetessel_tiltakoznak_Pamplonaban_az_eroszakolok_enyhe_buntetese_ellen","timestamp":"2018. április. 29. 14:18","title":"Tömegtüntetéssel tiltakoznak Pamplonában az erőszakolók enyhe büntetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a395c2-4c38-469d-ab8f-9b9cb4007d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órával az után, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda körözése nyomán a Fővárosi Törvényszék kiadta az európai elfogató parancsot, a svájci hatóságok elfogták a szélhámossággal vádolt \"csengeri örököst\", Szabó Gáborné Matkó Máriát.","shortLead":"Néhány órával az után, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda körözése nyomán a Fővárosi Törvényszék kiadta az európai elfogató...","id":"20180429_Elfogtak_a_csengeri_orokosnot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a395c2-4c38-469d-ab8f-9b9cb4007d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cebcdf-caf1-4fd2-bc1c-3b6389fd32cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_Elfogtak_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. április. 29. 10:38","title":"Svájcban fogták el a „csengeri örökösnőt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már több mint 200 millió forintot ér majd, ha valaki mind a hat számot eltalálja.","shortLead":"Jövő héten már több mint 200 millió forintot ér majd, ha valaki mind a hat számot eltalálja.","id":"20180429_nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8cad86-5b3d-4eb2-8227-5a0aa645e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180429_nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. április. 29. 16:51","title":"Nem volt teliltalálatos szelvény a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cc5497-9723-45d6-bd1d-79b3613985ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A muskétás büsztje című alkotást 2017-ben egy internetes közösség vásárolta meg. A tulajdonosai fejenként 50 frankot fizettek érte.","shortLead":"A muskétás büsztje című alkotást 2017-ben egy internetes közösség vásárolta meg. A tulajdonosai fejenként 50 frankot...","id":"20180428_kiallitottak_genfben_a_picasso_kepet_amelynek_osszesen_25_ezer_tulajdonosa_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27cc5497-9723-45d6-bd1d-79b3613985ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47841eb8-5d47-4697-a53a-04a8ea713aaa","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_kiallitottak_genfben_a_picasso_kepet_amelynek_osszesen_25_ezer_tulajdonosa_van","timestamp":"2018. április. 28. 17:43","title":"Kiállították Genfben a Picasso-képet, amelynek összesen 25 ezer tulajdonosa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]