[{"available":true,"c_guid":"fcf7db90-3c2b-4c71-9b83-8673f296f520","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb hasadékok nyíltak a Hawaii szigeten tomboló Kilauea vulkánon, és geológusok arra figyelmeztetnek, hogy a csendes-óceáni tűzgyűrű néven ismert törésvonal mentén, Kaliforniában is kitörések várhatók. A szakemberek a katasztrofális földrengésektől tartanak a leginkább. ","shortLead":"Újabb hasadékok nyíltak a Hawaii szigeten tomboló Kilauea vulkánon, és geológusok arra figyelmeztetnek...","id":"20180513_Vulkankitores_Hawaiin_ennel_csak_durvabb_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf7db90-3c2b-4c71-9b83-8673f296f520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6584f11f-ecb4-4159-81a1-642847ba6ec3","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Vulkankitores_Hawaiin_ennel_csak_durvabb_lesz","timestamp":"2018. május. 13. 22:07","title":"Vulkánkitörés Hawaiin: ennél csak durvább lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7e07d3-0c62-4967-a5db-f8bedc6b32aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A SeaBubbles nevű vízitaxi mostanra nyerte el végső formáját, amit az avatatlan szemek könnyen összetéveszthetnek egy vízbe esett autóval.","shortLead":"A SeaBubbles nevű vízitaxi mostanra nyerte el végső formáját, amit az avatatlan szemek könnyen összetéveszthetnek...","id":"20180514_sea_bubbles_vizitaxi_kozlekedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7e07d3-0c62-4967-a5db-f8bedc6b32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af98992-8c0c-4be0-97aa-37e5d364f126","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_sea_bubbles_vizitaxi_kozlekedes","timestamp":"2018. május. 14. 14:21","title":"Csináltak egy futurisztikus taxit, amit simán összekevernénk egy vízbe esett autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert egy montecarlói pókerversenyen. A Németországban élő hobbipókeres ezután rögtön fel is mondott a munkahelyén és hazaköltözik – írja az Index.","shortLead":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert...","id":"20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c072c7-1d0c-4030-a0ea-befc1860d71f","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","timestamp":"2018. május. 12. 21:06","title":"Felmond és hazajön a pókeren 57 milliót nyert magyar blöffkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ferenc pápa ajándékba kapott Lamborghinije 715 ezer euróért kelt el a Sotheby's monacói árverésen, a bevételt egyebek között az iraki keresztény lakosságnak az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet által lerombolt otthonai, templomai és középületei újjáépítésére fordítják.","shortLead":"Ferenc pápa ajándékba kapott Lamborghinije 715 ezer euróért kelt el a Sotheby's monacói árverésen, a bevételt egyebek...","id":"20180513_220_milliot_ert_meg_valakinek_Ferenc_papa_galambfeher_Lamborghinije","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f9d600-03ef-4a06-89df-58db3c829695","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_220_milliot_ert_meg_valakinek_Ferenc_papa_galambfeher_Lamborghinije","timestamp":"2018. május. 13. 14:28","title":"220 milliót ért meg valakinek Ferenc pápa galambfehér Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779","c_author":"Daróczi Ágnes","category":"velemeny","description":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","shortLead":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","id":"20180513_Daroczi_Agnes_Choli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8e0d3a-4f1b-4ff0-b389-518ae6cae85b","keywords":null,"link":"/velemeny/20180513_Daroczi_Agnes_Choli","timestamp":"2018. május. 13. 18:43","title":"Daróczi Ágnes: Choli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor szerint minden príma: külföldi országok készülnek átvenni a közmunkarendszert, egy 16 éves gyerek nyugodtan dolgozhat a helyi önkormányzatnak, a Pharaon-ügyben mi mutattuk meg a világnak, mi a kockázat. És mi lenne a gond a diáktüntetők úttesten sétálás ürügyén kapott szabálysértési eljárásaival? \"A közlekedést a KRESZ szabályozza\". A parlamentben mutatkozó, a TEK szerint terrorfenyegetettséget jelentő Zaid Naffáról pedig annyit mondott: ő aztán nem fél tőle.\r

","shortLead":"Pintér Sándor szerint minden príma: külföldi országok készülnek átvenni a közmunkarendszert, egy 16 éves gyerek...","id":"20180514_Pinter_Sandor_a_Pharonugy_sikertortenet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc2b283-c6e0-4333-914d-6b5730d152e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Pinter_Sandor_a_Pharonugy_sikertortenet","timestamp":"2018. május. 14. 16:36","title":"Pintér Sándor: a Pharaon-ügy sikertörténet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dee729-a4cd-4270-9b9a-0e31b1e7416c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május elején is homokvihar pusztított India északi részén, akkor több mint 130-an haltak meg.","shortLead":"Május elején is homokvihar pusztított India északi részén, akkor több mint 130-an haltak meg.","id":"20180514_durva_eso_es_homokvihar_Indiaban_legalabb_41_halott_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03dee729-a4cd-4270-9b9a-0e31b1e7416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237ef4cf-abd3-4858-ba69-7eb4c8e83732","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_durva_eso_es_homokvihar_Indiaban_legalabb_41_halott_van","timestamp":"2018. május. 14. 05:42","title":"Durva eső és homokvihar Indiában: legalább 41 halott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leendő miniszter bizottsági meghallgatásra hozta magával embereit.","shortLead":"A leendő miniszter bizottsági meghallgatásra hozta magával embereit.","id":"20180514_Bemutatta_allamtitkarait_Palkovics_Laszlo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0379fb7a-ce88-4211-84e1-1fe3e649491d","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Bemutatta_allamtitkarait_Palkovics_Laszlo","timestamp":"2018. május. 14. 10:41","title":"Bemutatta az új minisztérium államtitkárait Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]