Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes céllal szerveződött.","shortLead":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes...","id":"20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1217089a-0259-4d14-bfd9-eb0590c44e37","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","timestamp":"2018. június. 10. 16:36","title":"Megdőlt a nem öncélú női meztelenségcsúcs Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A szombaton 55. születésnapját ünneplő színész a kilencvenes években még az amerikai film izgalmas kaméleonja volt. Rebellis kívülállóból lett közönségkedvenc a Jack Sparrow-alakítással, aztán a saját karikatúrájává torzult. Portré a teljesség igénye nélkül – hogy rájöjjünk, mi is történt Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb A-listás színészével.



","shortLead":"A szombaton 55. születésnapját ünneplő színész a kilencvenes években még az amerikai film izgalmas kaméleonja volt...","id":"20180609_Mi_csuszott_ennyire_felre_Mr_Johnny_Depp_Jack_Sparrow_Tim_Burton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7926dd58-7417-4254-befa-3cb407aa5985","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Mi_csuszott_ennyire_felre_Mr_Johnny_Depp_Jack_Sparrow_Tim_Burton","timestamp":"2018. június. 09. 12:30","title":"Mi csúszott ennyire félre, Johnny Depp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d6025-6745-4bd4-a912-2482da629ca7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert legősibb állatlábnyom-kövületet fedezték fel amerikai és kínai paleontológusok Kína déli részén.","shortLead":"Az eddig ismert legősibb állatlábnyom-kövületet fedezték fel amerikai és kínai paleontológusok Kína déli részén.","id":"20180609_legosibb_allatlabnyom_kina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67d6025-6745-4bd4-a912-2482da629ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d59cca-6895-4c0e-a35c-46f076c650e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_legosibb_allatlabnyom_kina","timestamp":"2018. június. 09. 11:03","title":"Találtak egy 541 millió éves lábnyomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180609_40_eve_jelent_meg_a_Rolling_Stones_zavarba_ejto_lemeze_amit_csak_kesobb_tanultunk_meg_szeretni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d3f1c-867a-499d-b8dd-a18f83f43b03","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_40_eve_jelent_meg_a_Rolling_Stones_zavarba_ejto_lemeze_amit_csak_kesobb_tanultunk_meg_szeretni","timestamp":"2018. június. 09. 14:36","title":"40 éve jelent meg a Rolling Stones zavarba ejtő lemeze, amit sokan csak később tanultak meg szeretni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Kár a Heti Válaszért. És kár azért, amit csinált tizenöt éven át.","shortLead":"Kár a Heti Válaszért. És kár azért, amit csinált tizenöt éven át.","id":"20180610_Te_igen_nagy_vetked_Borokai_Gabor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3e4cc6-1bd1-4e9a-bf69-bf8f5bdfdf0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Te_igen_nagy_vetked_Borokai_Gabor","timestamp":"2018. június. 10. 07:35","title":"Te igen nagy vétked, Borókai Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Korábban úgy volt, hogy 2019-ig mindhárom forgalmas budapesti vasútállomás megújul, a MÁV lapunknak küldött válaszában azonban azt írja, Kőbánya-Kispest rehabilitációjára új közbeszerzést kellett kiírni, így a munkák jó esetben is eltartanak 2021 végéig, Zugló és Kőbánya alsó felújítására pedig nincsen forrásuk.","shortLead":"Korábban úgy volt, hogy 2019-ig mindhárom forgalmas budapesti vasútállomás megújul, a MÁV lapunknak küldött válaszában...","id":"20180611_Tovabb_csuszik_KobanyaKispest_vasutallomas_felujitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628361c2-0bd0-4b02-badc-464ec51473bc","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Tovabb_csuszik_KobanyaKispest_vasutallomas_felujitasa","timestamp":"2018. június. 11. 09:45","title":"Tovább csúszik Zugló, Kőbánya alsó és Kőbánya-Kispest vasútállomások felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857be6c8-aff1-4e47-9c43-4c66eb7f3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bődületes gyorsasággal járta be az internetet az a híresztelés, amely szerint tavaly nyáron titokban elkezdték a Vissza a jövőbe filmek negyedik részének a forgatását, s az alkotás hamarosan a mozikba kerülhet.","shortLead":"Bődületes gyorsasággal járta be az internetet az a híresztelés, amely szerint tavaly nyáron titokban elkezdték a Vissza...","id":"20180610_Itt_lehetne_a_Vissza_a_jovobe_4","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=857be6c8-aff1-4e47-9c43-4c66eb7f3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8307f58a-a75c-4c5e-a30f-0710afab21da","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Itt_lehetne_a_Vissza_a_jovobe_4","timestamp":"2018. június. 10. 20:30","title":"Korai még örülni, hogy jön a Vissza a jövőbe 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365c9ec-85ef-4d70-b0a4-722a629fe940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jöhetnek a gyanúsítások a kilencvenes évek kiemelt ügyeiben, ugyanis Pintér Sándor belügyminiszter ismét miniszteri biztossá nevezte ki Horváth Andrást.","shortLead":"Jöhetnek a gyanúsítások a kilencvenes évek kiemelt ügyeiben, ugyanis Pintér Sándor belügyminiszter ismét miniszteri...","id":"20180611_Ujra_vizsgaljak_a_90es_evek_politikai_robbantasait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9365c9ec-85ef-4d70-b0a4-722a629fe940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9653b64-5409-4b11-92ca-6bdb1909890f","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ujra_vizsgaljak_a_90es_evek_politikai_robbantasait","timestamp":"2018. június. 11. 10:07","title":"Újra vizsgálják a 90-es évek politikai robbantásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]