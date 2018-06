Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több mint egy hónapja, hogy aktivizálta magát a Kilauea, de továbbra sem tűnik olyannak a helyzet, hogy a vulkánkitörés rövid időn belül abbamaradna. Amerikai geológusok közben folyamatosan méréseket végeznek, néhány döbbenetes eredményt pedig meg is osztottak. 113 500 000 köbméter lávát lövellt ki öt hét alatt a Hawaii szigetén tomboló vulkán

Az az önelégült mosoly azért sokat fejlődött azóta.

Egyetemistaként a Szikla CIA-s akart lenni – így nézett ki mellé

Igazi sztárparádé kíséri a repülő kiselefántot.

Itt az első trailer Tim Burton Dumbójához

A fiatal pár állítja, ők csak egyszer csókolták meg egymást, miután az Uber-sofőr félreállt, és kiszállította őket. Az Uber szabályzata szerint tilos az autóban csókolózni. A sofőrt azonban az eset kivizsgálása után kirúgták.

Kirúgták az Uber-sofőrt, aki kitett két csókolózó nőt az autójából

Pletschinger Gyula azt mondta, marad a laza monetáris politika a jegybankban.

Elszólta magát a Monetáris Tanács tagja, hároméves mélypontra esett a forint

Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.

Elkészült a Pride kisfilmje, de a rendőrség idén újra kordonok közé szoríthatja a vonulókat

November elsején kerül mozikba Ujj Mészáros Károly, a Liza, a rókatündér rendezőjének új filmje.

Kulka János novemberben visszatér a mozivászonra

Módosították a Városliget beépítését szabályozó jogszabályt, a VÉSZ-t, és rögtön több kérdés is felmerült, mit is engednek az új szabályok. Megpróbáltuk ezeket tisztázni a Városliget Zrt.-vel. Tényleg kivágnak most 600 fát? Lesz kültéri színpad a Városligeti Színház mellett? Egymást érik majd a vendéglátóhelyek? Városliget: kivágnak 600 fát, és érkezik Európa legjobb játszótere?