[{"available":true,"c_guid":"58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint szálról szálra vágják le a pókhálót, amelyet az oroszok évszázadokon át a szabadságszerető ukrán lélek köré szőttek.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint szálról szálra vágják le a pókhálót, amelyet az oroszok évszázadokon át a szabadságszerető ukrán...","id":"20180828_hivatalosan_is_vege_lesz_az_oroszukran_baratsagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a1ac7d-9fe8-4f6e-bdf8-b9bfb06545d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc84060f-cbf7-4ee3-97b5-26d86f132ea7","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_hivatalosan_is_vege_lesz_az_oroszukran_baratsagnak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:14","title":"Hivatalosan is vége lesz az orosz-ukrán barátságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Szerbiában 21-re, Görögországban 16-ra emelkedett a fertőzés halálos áldozatainak száma – közölte a helyi sajtó.\r

","shortLead":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Szerbiában 21-re, Görögországban 16-ra emelkedett a fertőzés halálos...","id":"20180829_tovabb_terjed_a_nyugat_nilusi_laz_a_balkanon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f1428c-4251-400f-a342-3589100f578a","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_tovabb_terjed_a_nyugat_nilusi_laz_a_balkanon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:38","title":"Tovább terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0494dd1b-d71e-4e40-9765-90b0ed423edb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A neves angol újság videót tett közzé a világon ijesztően romló sajtószabadságról, melyben külön névvel, arccal megemlítik Orbánt és Putyint, mint a kritikus média hírhedt elhallgattatóit.","shortLead":"A neves angol újság videót tett közzé a világon ijesztően romló sajtószabadságról, melyben külön névvel, arccal...","id":"20180829_A_legnagyobb_mediacenzorok_kozott_emlegeti_Orbant_egy_hires_kulfoldi_lap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0494dd1b-d71e-4e40-9765-90b0ed423edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef2db63-2d6a-4f3e-a3da-229ee0d0815f","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_A_legnagyobb_mediacenzorok_kozott_emlegeti_Orbant_egy_hires_kulfoldi_lap","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:04","title":"A legnagyobb médiacenzorok között emlegeti Orbánt az Economist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e3edd1-de0c-4a5a-955b-a1d39c6dd789","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1964 óta csodálhatjuk James Bond Aston Martinját, a DB5-öt, akkor debütált ugyanis az autó a Goldfinger című filmben. Most pedig újra gyártásba kerül a kocsi.","shortLead":"1964 óta csodálhatjuk James Bond Aston Martinját, a DB5-öt, akkor debütált ugyanis az autó a Goldfinger című filmben...","id":"20180829_aston_martin_db5_james_bond_goldfinger_filmes_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e3edd1-de0c-4a5a-955b-a1d39c6dd789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be16449-6105-4919-84a0-51c89b36125b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_aston_martin_db5_james_bond_goldfinger_filmes_auto","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:41","title":"Gépfegyver nélkül, de újra gyártják James Bond legendás Aston Martinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4ff041-bb9c-4198-8334-488a1bcf25af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szemtanúja is van annak a meteor érkezésének, amely kedd éjjel csapódott be a Föld légkörébe Ausztrália délnyugati részén. A hangok alapján sokan repülőgép-katasztrófát gyanítottak, akkora robajjal érkezett.\r

","shortLead":"Több szemtanúja is van annak a meteor érkezésének, amely kedd éjjel csapódott be a Föld légkörébe Ausztrália délnyugati...","id":"20180829_meteor_tuzgolyo_tuzgomb_ausztralia_perth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4ff041-bb9c-4198-8334-488a1bcf25af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1857e54b-3237-41a6-8271-54894732f3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_meteor_tuzgolyo_tuzgomb_ausztralia_perth","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:00","title":"Mintha egy gép zuhant volna le: hatalmas robajjal érkező meteor verte fel álmukból az ausztrálokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"140 gigabájtnyi személyes adat a Huazahu Hotelstől Bitcoinért cserébe.","shortLead":"140 gigabájtnyi személyes adat a Huazahu Hotelstől Bitcoinért cserébe.","id":"20180829_Valaki_kiszivarogtatta_egy_kinai_szallodalanc_vendegeinek_adatait_most_az_interneten_aruljak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f0f751-dce7-4451-8576-d8ccd36f13e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Valaki_kiszivarogtatta_egy_kinai_szallodalanc_vendegeinek_adatait_most_az_interneten_aruljak_oket","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:45","title":"Valaki kiszivárogtatta egy kínai szállodalánc vendégeinek adatait, most az interneten árulják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ikonikus irodaház helyére panorámás szállodát akarnak építeni. ","shortLead":"Az ikonikus irodaház helyére panorámás szállodát akarnak építeni. ","id":"20180829_Tiborcz_volt_torok_uzlettarsa_bontja_a_Pozsonyi_uti_volt_KISZepuletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866903be-b56e-4bcb-9578-6138a8fdf4b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Tiborcz_volt_torok_uzlettarsa_bontja_a_Pozsonyi_uti_volt_KISZepuletet","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:26","title":"Tiborcz volt török üzlettársa bontja a Pozsonyi úti volt KISZ-épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy egyetértése az olasz kormányban is konfliktusokat okoz. ","shortLead":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy...","id":"20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd47e5-fc92-49ed-9641-f620a9441e54","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:39","title":"Orbán–Salvini-találkozó: Macron-ellenes tengelyről cikkeznek az olasz lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]