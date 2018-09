Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2054eefe-cf16-46ca-b804-ff4985857d54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai színésszel szívinfarktus végzett. 82 éves volt.","shortLead":"Az amerikai színésszel szívinfarktus végzett. 82 éves volt.","id":"20180906_Meghalt_Burt_Reynolds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2054eefe-cf16-46ca-b804-ff4985857d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3cd57a-3101-44a9-8666-275024440d68","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Meghalt_Burt_Reynolds","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:22","title":"Meghalt Burt Reynolds","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c203dda7-e8a4-47d3-8522-acd47be1e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank arra próbálja ösztönözni az ügyfeleket, hogy biztonságosabb kamatozású hiteleket válasszanak.","shortLead":"A jegybank arra próbálja ösztönözni az ügyfeleket, hogy biztonságosabb kamatozású hiteleket válasszanak.","id":"20180907_Jo_ha_tudja_szigorit_a_hitelfelvetel_szabalyain_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c203dda7-e8a4-47d3-8522-acd47be1e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81befd1-0bb8-49f1-b0ce-7fce081b12d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_Jo_ha_tudja_szigorit_a_hitelfelvetel_szabalyain_az_MNB","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:56","title":"Jó ha tudja: szigorít a hitelfelvétel szabályain az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai, a német, a francia és a kanadai kormány szerint a Szergej Szkripal és lánya elleni támadással gyanúsított két férfi az orosz katonai hírszerzés ügynöke.","shortLead":"Az amerikai, a német, a francia és a kanadai kormány szerint a Szergej Szkripal és lánya elleni támadással gyanúsított...","id":"20180906_Tobb_orszag_vezetoje_is_biztos_benne_hogy_az_orosz_kormany_engedelyezte_a_Novicsoktamadast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2777da6-859a-4a74-bd5f-d75dc78b55b5","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Tobb_orszag_vezetoje_is_biztos_benne_hogy_az_orosz_kormany_engedelyezte_a_Novicsoktamadast","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:43","title":"Több ország vezetője is biztos benne, hogy az orosz kormány engedélyezte a Novicsok-támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetője. 