Az Iszlám Állam láthatatlan kalifája volt a most meghalt Abu Bakr al-Bagdadi

A hétvégén maga Donald Trump elnök jelentette be, hogy amerikai katonák Szíria északnyugati részén, búvóhelyén csaptak le al-Bagdadira. Az utóbbi években főleg amerikai támogatással legyőzött Iszlám Állam vezetőjének már többször halálhírét keltették, de ilyen washingtoni megerősítés még sosem hangzott el. Ennek ellenére Oroszország például most is kétli, hogy sikerült végezni al-Bagdadival. A HVG 2015-ben rajzolta fel a terrorvezér portréját, ezt most ismét közöljük.

A Szíria és Irak egy-egy harmadát elfoglaló Iszlám Állam vezérének, mozgalmi nevén Abu Bakr al-Bagdadinak az élete nem az erőszak világában sarjadzott. 1971-ben a Bagdadtól északra lévő Szamarrában született, eredeti neve Ibrahim Avad al-Badri, családja egy tekintélyes szunnita törzshöz tartozik, felmenői és rokonai között számos vallási vezető, imám van. Bár a város több síita szentélynek is otthont ad, lakóinak többsége szunnita.

A csapat Messije

– így emlékeztek, az argentin futballsztárra utalva, gyermekkori társai a kissé visszahúzódó, udvarias fiúra, aki a város egyik mecsetjének csapatában ügyes csatárként villogott.