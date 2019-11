Szeretettel Erdélyből: Különös székely kommentek a szaporodó medveproblémákra

Csakhogy erről is az emberek egy része és az állam tehet, hiszen a rendszerváltás óta mintegy 270 millió köbméter fát vágtak ki illegálisan, és ezt az iramot a hatóságok nem tudták megfékezni – sőt, erdészeket is meggyilkoltak, amikor mégis tenni próbáltak valamit. Márpedig egy laikus számára is nyilvánvaló, hogy az erdőirtás megszünteti a vadállatok életterét, és azoknak egyszerűen nincs mit tenniük már, mint „velünk élni”.