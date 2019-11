Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András, vagyis a Hide the Pain Harold mémként elhíresült magyar mérnök írt cikket a Guardianre arról, hogyan lett világszerte ismert a mosolyával.","shortLead":"Arató András, vagyis a Hide the Pain Harold mémként elhíresült magyar mérnök írt cikket a Guardianre arról, hogyan lett...","id":"20191108_DelAmerikaban_mar_testorok_vedtek_a_vilaghiru_magyar_mem_arcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5f5c87-79d6-42eb-bc6f-a264391b8ecd","keywords":null,"link":"/elet/20191108_DelAmerikaban_mar_testorok_vedtek_a_vilaghiru_magyar_mem_arcat","timestamp":"2019. november. 08. 17:18","title":"Hide the Pain Haroldot testőrök védték Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21468947-be96-41e4-99c6-ce6252f32089","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem örvendenek kirobbanó népszerűségnek a városban cikázó elektromos rollerek.","shortLead":"Nem örvendenek kirobbanó népszerűségnek a városban cikázó elektromos rollerek.","id":"20191107_Kegyetlen_kontent_az_interneten_a_Lime_temeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21468947-be96-41e4-99c6-ce6252f32089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682fc04e-aeef-44c5-9f00-3442f7e82e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Kegyetlen_kontent_az_interneten_a_Lime_temeto","timestamp":"2019. november. 07. 16:19","title":"Kegyetlen kontent az interneten a Lime-temető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d176c0de-f7d5-4cd7-aec6-7b733ef8e6d2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Óriási káoszt hozott Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása Budapesten, érthetetlenül hosszú ideig blokkolták az emberek és járművek szabad mozgását. 