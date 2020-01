Az ingatlanpiac csak akkor pöröghet tovább, ha nagy béremelések lesznek

Az elmúlt 4 évben a magyar ingatlanárak lényegesen felülteljesítették az európai átlagár-növekedést, az árak a hosszú távú magyar lakásárindex átlagától is eltértek, ami 2007 eleje óta mérve 104,59 százalékpont volt (2007 eleje óta állnak rendelkezésre KSH-adatok). Az átlagártól való hasonló mértékű eltérésekkel gyakrabban találkozunk a részvény-, deviza- és kötvénypiacokon.

Minden esetben és minden piacon az árak végül visszatérnek a hosszú távú átlagukhoz.

Ez önmagában nem jelenti azt, hogy az árak nem emelkedhetnek tovább, viszont nagy valószínűséget ad egy korrekciónak,

vagy legalább is egy konszolidációnak, hisz ehhez hasonló áremelkedés még a legnépszerűbb technológiai cégek részvényeinél sem volt anélkül fenntartható, hogy a fundamentumok ne javuljanak. Márpedig a magyar lakásárakat eddig fűtő erős reálgazdasági fundamentumok már nem javulnak olyan mértékben, mint korábban.

A GDP továbbra is nő, a bérek is, de a növekedés üteme lassul, ez néhány hónapos késéssel ugyan, de átgyűrűzik majd a lakáspiacra is. A gazdasági lassulás jeleit a magyar üzleti és fogyasztói bizalmi indexek is jól mutatják.

A bérnövekedés lassulása: