Orbánéknak is feladta a leckét Ficóék és a magyar pártok bukása Szlovákiában

Az ismeretlenbe ugrott fejest Szlovákia a parlamenti választással, ami teljesen átrendezte a politikai erőviszonyokat. A kormánypártok egyértelmű vereséget szenvedtek, a még mindig Robert Ficóhoz köthető szociáldemokrata Smer 18 év után vesztett el választást, és a második helyre szorult, pedig három nappal a választóhelyiségek kinyitása előtt még a 13. havi nyugdíjat is bevezette, 442 millió euróval terhelve meg az amúgy is feszes költségvetést. A koalíciós partnerei – a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Most–Híd párt – pedig a parlamentbe sem jutottak be.