A szó elszáll, csak az írásbeli marad – az érettségi a kormány vizsgája is

Nem állnak sorfalat az alacsonyabb évfolyamú osztályok a végzősöknek, nem lesz szerenád a tanárok ablaka alatt. Az idén érettségiző diákok nem tudnak méltó módon elbúcsúzni az iskolájuktól, még csak egy utolsó, nagy bulit sem tarthatnak, lezárva az együtt töltött éveket. A feladatukat viszont teljesíteniük kell, az érettségit a jövő héten megtartják – döntötte el a kormány.

A matúrára készülő diákokat, s közülük is különösen a felvételizőket az ág is húzza. Teljesen más feltételekkel futottak neki négy évvel ezelőtt az érettségifelkészülésnek, mint amilyenek most várnak rájuk. Végig abban a tudatban voltak, hogy középfokú nyelvvizsgával tudnak csak továbbtanulni, ezért a legtöbben a nyelvi emelt szintű érettségire is gyúrtak, hogy e feltételnek megfeleljenek.

Emellett egy 2014-es kormányrendelet szerint idén januártól egy emelt szintű vizsgáért nem járt volna többletpont, csak a másodikért. Ezeket a feltételeket szinte az utolsó pillanatban, tavaly novemberben törölte el a kormány, így a négy évig ennek tudatában az érettségire és felvételire készülő diákok teljesen új helyzetben találták magukat. Mire pedig február közepére nagyjából eldöntötték, milyen új érettségi és felvételi stratégiát válasszanak, már közeledett a koronavírus, ami újfent mindent felülírt számukra.

Némi bizonytalankodás után a kormány úgy döntött, hogy a tervezett időben, május 4-én elkezdődik az érettségi, igaz, szóbeli nem lesz, csak írásbeli. Nem kis megrökönyödést váltott ki a pedagógusszervezetekben és a szülők között is, hogy éppen a bejelentés idején szólta el magát, mintegy véletlenül, Orbán Viktor, mondván: éppen akkortájt ér majd csúcsra a koronavírus-járvány.