Szeretettel Pozsonyból: A járványgörbe laposodik, a politikai nem

Magyarországtól eltérően mi, itt Szlovákiában, más szóval Felvidéken, nem tudjuk, mikor lesz a csúcs. Mármint a közbeszédet továbbra is uraló koronavírus-járvány terjedésének a csúcsa. Volt néhány előrejelzés, de mindinkább katasztrófa-forgatókönyvnek nézett ki, főleg most, hogy a járvány – a rendelkezésre álló adatok szerint – lényegesen lassabban terjed. Azt a bizonyos járványgörbét tehát lelaposítottuk. Meg is kérdeztük a modellező csapat egyik hazai matematikai szaktekintéjét, Richard Kollárt, mire volt jó a lakosság ijeszgetése.

„A modellek inkább forgatókönyvek voltak, s a feladat az volt, hogy megállapítsuk, a legrosszabb esetben milyen nyomásnak lesz kitéve a szlovák egészségügyi rendszer“

– válaszolta Kollár hozzátéve, hogy a matematikai modellezés bizony nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szlovák kormányzat időben hozta meg azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket most már lassan feloldani készül.