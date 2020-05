"Ha az edzőm azt mondta, át tudok ugratni 30 emeletet, tudtam, képes leszek rá"

HVG: Merne fogadni arra, hogy lesz olimpia 2021-ben Tokióban?

Fábián László: Igen. Persze, ha jövőre is tombol a járvány, az keresztülhúzhat minden számítást, de nagyon bízom abban, hogy normalizálódik a helyzet, amihez viszont szükség volna a védőoltásra. Felelősségteljes döntésnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a jövő nyárra halasztotta a játékokat. Nem lehetett tovább várni vele, látszott, hogy sem edzeni, sem utazni nem lehet majd.

HVG: El tudna képzelni egy nézők nélkül megrendezett olimpiát?

F. L.: Milyen az, ha a színházban lemegy a függöny, és nem tapsolnak? Persze a játékok esetében nem a jegybevétel jelenti a legnagyobb tételt, gazdaságilag azonban sokat jelentenek a belépőt váltók, hiszen szállást is foglalnak, esznek, utaznak. A legnagyobb bevételt a televíziós közvetítések jelentik, azok pedig akkor is befolynak, ha az eseményt zárt kapuk mögött tartják. Előre felvett zajokat persze be lehet játszani és a lelátó is nézhet ki úgy, mintha ülnének rajta. De ez azért nem ugyanaz, mint amikor felhördül a tömeg egy-egy Guczoghy-szaltónál. HVG: Milyen készültségben volt a Magyar Olimpiai Bizottság a döntés meghozatalakor? Mekkora a kára?