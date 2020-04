Amikor az utcán nem jó ötlet tüntetni, akkor beindul az emberek kreativitása

„Szabad Hongkongot! Forradalmat most!” Ez már nem játék – gondolhatták a jelszavak láttán a kínai hatóságok, és be is tiltották a játékot, a népszerű Animal Crossing sorozat vadonatúj folytatását, a New Horizons címűt. Mert amit Hongkongban a rendőrség nem tudott maradéktalanul elintézni, azt most az új koronavírus megtette: a tüntetők eltűntek az utcákról. De odahaza majdnem azt csinálták, mint sokan mások a világ más részein. A karanténban a játékkonzol elé ültek (vagy fogták a mobiljukat), és játszani kezdtek.

A 2001 óta kapható játék legutóbbi része, a New Horizons márciusban jelent meg, és a kijárási korlátozások miatt világszerte eladási rekordokat kezdett döntögetni. Járvány idején igazán alkalmas időtöltés. Nem kell harcolni, nem kell versenyezni, nincs végső cél vagy határidő. Cuki állatok társaságában órákat lehet megnyugtató foglalatosságokkal tölteni: talált tárgyakat gyűjtögetni, eladni vagy elajándékozni, és közben gyarapítani, díszítgetni a játékos saját kis virtuális szigetét. Idilli világba lehet menekülni a nyomasztó valóság elől a felnőtteknek való gyerekjátékkal.

A hongkongi rebellisek viszont éppen hogy nem menekültek a való világ elől, hanem bevitték a tavaly június óta fel-fellángoló – utcai összecsapásokkal, több mint 8 ezer letartóztatással járó – konfliktust a játékba.